Harry-Potter-Tarnumhang bald vorbestellbar

Mit einer neuen App können Fans die Abenteuer ihres Helden Harry Potter ein Stück mehr nachempfinden. Wer den Tarnumhang trägt, verschwindet mittels des Green-Screen-Effekts, der nur auf einer bestimmten App erhältlich ist, auf Fotos und Videos.

Acht Jahre nachdem der letzte Teil der Harry-Potter-Filme in die Kinos gekommen ist, können Fans nun die Abenteuer des Protagonisten in ihrem Alltag nachempfinden. Ein Tarnumhang besitzt die magische Kraft, alle Körperteile, die er verhüllt, unsichtbar zu machen.

Die Firma Wow Stuff bringt im August den Tarnumhang auf den Markt, der in Kombination mit der dazugehörigen App jeden Besitzer wie ein Teil der Zauberwelt fühlen lässt. Der Unsichtbar-Effekt funktioniert mittels Green-Screen-Effekt, der in der Filmindustrie und im Fernsehen nicht mehr wegzudenken ist. Er ermöglicht es, alles in einer bestimmten Farbe (in diesem Fall grün, da sich die Farbe am deutlichsten von den menschlichen Hautfarben abhebt) gegen ein neues Motiv auszuwechseln oder Objekte sogar ganz verschwinden zu lassen. Der größte - und wohl auch wichtigste - Unterschied zu einem echten Tarnumhang besteht darin, dass der Harry-Potter-Tarnumhang von Wow Stuff denjenigen, der ihn trägt, selbst nicht unsichtbar macht. Die Idee ist es eher, lustige Fotos und Videos zu machen.

Der Umhang kann ab dem 1.Juli vorbestellt werden, ansonsten ist er ab August in zwei Versionen erhältlich: Die Standardversion für 70 US-Dollar (etwa 61,50 Euro), die ein klappbares Gestell zum Aufstellen beinhaltet, um Ihr Handy zu platzieren, während dieses Sie filmt. Oder die Luxusversion für 80 US-Dollar (70,22 Euro), die einen verschlungenen Rand in dem Muster des Mantels und ein Tischstativ besitzt.

Der Tarnumhang gewann bereits bei den schwedischen Toy Awards die Auszeichnung "Toy of the Year".