Harry Potter Reunion: Wo Sie das Special jetzt sehen können

"Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" ist am 1. Januar bei Sky in Deutschland gestartet. Alle Infos.

Die zauberhafte Geschichte des Jungen, der überlebte, begeistert selbst nach zwei Jahrzehnten und acht erfolgreichen Filmteilen noch immer die Herzen der Fans. Anlässlich dieses Jubiläums läuft zeitgleich zum US-Start auf HBO Max das Special "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" seit dem 1. Januar bei Sky in Deutschland .



Harry Potter Reunion jetzt bei Sky ansehen

20 Jahre Harry Potter – Reunion wird auf Sky ausgestrahlt

Am 1. Januar 2022 ist das Harry Potter Special in den USA auf HBO Max und in Deutschland bei Sky erschienen. Zunächst ist die Reunion nur in englischer Originalsprache verfügbar, aber auch mit deutschem Untertitel. Eine deutsche Synchronisation folgt in den nächsten Wochen. Neben der Zusammenkunft der Stars, stellt Sky auch alle acht Harry Potter-Filme zur Verfügung. Hier der offizielle Teaser-Trailer von HBO Max:

Großes Wiedersehen der Harry Potter Filmstars

Im Jahr 2001 wurde J. K. Rowlings Buch „Harry Potter und der Stein der Weisen“ verfilmt – der Auftakt eines magischen Jahrzehnts nicht nur für alle Fans, sondern auch für die Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) und Emma Watson (Hermine Granger). Zum 20-jährigen Jubiläum hat WarnerMedia deshalb eine Reunion der Filmstars geplant, um die alten Zeiten noch einmal wiederaufleben zu lassen.

Neben dem berühmten Trio sind auch viele weitere Gäste zugegen, etwa Chris Columbus (Regisseur der ersten beiden Filme), Garry Oldman (Sirius Black), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid) und Tom Felton (Draco Malfoy). Als Location für das große Wiedersehen dient vermutlich ein nachgebautes Filmset, in dem dann über das Making-of der Filmreihe und so einiges mehr gesprochen wird.