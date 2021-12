Harry Potter Reunion: Wann und wo Sie das Special sehen können

Jennifer Kastner

Zur Feier von 20 Jahren Harry Potter wird es schon bald ein großes Zusammentreffen der Stars aus den Filmen geben. Alle Infos zur Reunion gibt es hier.

Vergrößern Das wohl berühmteste Zauber-Trio der Welt feiert sein 20-jähriges Jubiläum. © s_bukley / Shutterstock.com

Die zauberhafte Geschichte des Jungen, der überlebte, begeistert selbst nach zwei Jahrzehnten und acht erfolgreichen Filmteilen noch immer die Herzen der Fans. Anlässlich dieses Jubiläums soll es nun etwas ganz Besonderes für alle Harry Potter-Maniacs geben – nämlich eine Reunion des Filmcasts, so wie es im Mai dieses Jahres auch bei der Sitcom Friends der Fall war . Wie dieses Treffen aussehen soll und wann es ausgestrahlt wird, verraten wir im Folgenden.

Harry Potter Reunion im Januar bei Sky ansehen

20 Jahre Harry Potter – Reunion wird auf Sky ausgestrahlt

Am 1. Januar 2022 wird das Harry Potter Special in den USA auf HBO Max erscheinen. Wann es bei uns so weit ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Sky hat zumindest angekündigt, dass es die Reunion definitiv im Januar ausstrahlen wird und im Zuge dessen auch alle acht Harry Potter-Filme zur Verfügung stellt. Wir dürfen uns also auf eine ordentliche Portion Nostalgie zu Neujahr freuen! Wer sich schon einmal auf das Ereignis einstimmen will, kann sich den offiziellen Teaser-Trailer von HBO Max ansehen:

Großes Wiedersehen der Harry Potter Filmstars

Im Jahr 2001 wurde J. K. Rowlings Buch „Harry Potter und der Stein der Weisen“ verfilmt – der Auftakt eines magischen Jahrzehnts nicht nur für alle Fans, sondern auch für die Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) und Emma Watson (Hermine Granger). Zum 20-jährigen Jubiläum hat WarnerMedia deshalb eine Reunion der Filmstars geplant, um die alten Zeiten noch einmal wiederaufleben zu lassen.

Von dem, was man bisher weiß, werden neben dem berühmten Trio auch viele weitere Gäste zugegen sein, etwa Chris Columbus (Regisseur der ersten beiden Filme), Garry Oldman (Sirius Black), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid) und Tom Felton (Draco Malfoy). Als Location für das große Wiedersehen dient vermutlich ein nachgebautes Filmset, in dem dann über das Making-of der Filmreihe und so einiges mehr gesprochen wird. Manche munkeln ja, dass es sich dabei um den Gryffindor-Gemeinschaftsraum handeln könnte – nach dem Tweet von "The Hollywood Reporter" durchaus möglich. Wir lassen uns überraschen.