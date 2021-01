Harry Potter: HBO Max plant TV-Serie

Denise Bergert

Der Streaming-Dienst HBO Max plant Gerüchten zufolge eine TV-Serie zur Roman-Reihe "Harry Potter".

Vergrößern Kommt "Harry Potter" als TV-Serie? © Warner Bros.

Nach "Der Herr der Ringe" könnte nun auch bald die Roman-Reihe "Harry Potter" von J. K. Rowling eine Serien-Adaption bekommen. Das Unterhaltungs-Magazin Variety will aus brancheninternen Quellen erfahren haben, dass sich der Streaming-Dienst HBO Max für die Geschichten um den Zauberlehrling interessiert. Laut den Mutmaßungen befindet sich das Unternehmen bereits in Gesprächen mit möglichen Drehbuch-Autoren.

Gegenüber Variety betonte HBO Max zwar, dass sich derzeit keine "Harry Potter"-Serie für HBO Max in Entwicklung befinde, die brancheninternen Quellen behaupten jedoch, dass sich das Projekt bereits in einer sehr frühen Vorbereitungsphase befinde. Einen Regisseur oder Details zur Besetzung gebe es bislang jedoch noch nicht. Auch ist noch unklar, in welchem zeitlichen Rahmen die Handlung der Serie angesiedelt ist.

Die "Harry Potter"-Bücher von J. K. Rowling gehören zu den erfolgreichsten Roman-Reihen aller Zeiten. Die sieben Bücher haben sich weltweit mehr als 500 Millionen Mal verkauft. Zwischen 2001 und 2011 wurden die Romane in insgesamt acht Filmen für die Kinoleinwand adaptiert. Mit einem Gesamt-Budget von 1,2 Milliarden US-Dollar spielten sie an den Kinokassen weltweit mehr als 7,7 Milliarden US-Dollar ein. Fortgesetzt wurde die Reihe 2016 mit dem Prequel "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind". Hier sind ebenfalls insgesamt fünf Filme geplant, von denen der dritte 2022 erscheinen soll.