Handys & Wearables zu Top-Preisen im Huawei-Store

Im Huawei-Store erhalten Sie aktuell Smartphones und Wearables des Herstellers zu absoluten Spitzenpreisen.

Im offziellen Store von Huawei läuft aktuell noch bis zum 11. Oktober 2020 die "Mate my Day"-Aktion mit tollen Angeboten zu Notebooks, Tablets, Smartphones und Wearables. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen die besten Deals zu Smartphones und Wearables. So gibt es beispielsweise das beliebte Huawei P30 Pro zum Spitzenpreis. Die Angebote zu den Notebooks- & Tablet-Produkten im Huawei-Store finden Sie hier:

Smartphone-Deals

Huawei P40 Lite

+ Huawei Band 4 + Clear-Case (Wert: 48,72 Euro)

6 GB + 128 GB, 48 MP Cam, versch. Farben

für 245 statt 291,46 Euro



Huawei P30 Lite - New Edition

6 GB + 256 GB, 48 MP Cam, versch. Farben

für 269,99 statt 341,17 Euro

Huawei P30

+ Flip-Cover (Wert 34,11 Euro)

6 GB + 128 GB, Triple-Cam, versch. Farben

für 469 statt 584,86 Euro

Huawei P30 Pro

+ Silicone-Case (Wert 29,23 Euro)

8 GB + 128 GB, Leica 4-fach-Cam, versch. Farben

für 599,99 statt 779,82 Euro

Huawei Mate 30 Pro

+ Silicone-Case (Wert 29,23 Euro)

8 GB + 256 GB, Supersensing-Cam, Silber

für 599,99 statt 1072,26 Euro



Wearable-Deals

Huawei Band 4 Pro

Fitness-Tracker, Pulsmessung

für 66 statt 77,97 Euro



Huawei Watch GT 2e

+ Huawei Mini-Speaker (Wert: 34,11 Euro)

Smartwatch, versch. Farben

für 139 statt 165,70 Euro

Huawei Watch GT 2

Smartwatch, Akku bis zu 2 Wochen, versch. Farben

für 179,99 statt 224,19 Euro

