Hamster handelt mit Kryptowährung im Stream - und ist erfolgreich

Michael Söldner

Mit einem echten Hamster spekulieren zwei deutsche Bastler mit Kryptowähungen. Aktuell läuft es gut.

Vergrößern So sieht das Büro von Mr. Goxx aus. Hier werden Kryptowährungen gekauft oder verkauft. © twitch.com

Das Geschäft mit Kryptowährungen gleicht einem Glücksspiel. Niemand kann voraussagen, wie sich die Kurse von Bitcoin und Co. in Zukunft entwickeln. Zwei Bastler aus Deutschland haben sich diese Unsicherheit zur Tugend gemacht und lassen Mr. Goxx mit Kryptowährungen spekulieren – einen echten Hamster. Die Erfolge (und Misserfolge) teilen die Banker über Youtube mit ihren Fans. Der Hamster investiert in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether oder Doge. Sein Arbeitsplatz ist ein per 3D-Drucker und Lasercutter erstelltes Büro. Auch den Aufbau sowie die Herstellung haben die Macher auf Youtube dokumentiert . Zentral dabei ist ein „Intention Wheel“ getauftes Laufrad für den Hamster, welches auch als Glücksrad genutzt wird. Nach seinen Sporteinheiten bleibt das Rad auf einer von 30 Kryptowährungen stehen. Zwei Tunnel zeigen darüber hinaus an, ob die Währung gekauft oder verkauft werden soll. Die damit verbundenen Aktionen erfolgen durch Mikrocontroller und Software komplett automatisch.

Die bisherige Bilanz von Dr. Goxx kann sich sehen lassen: Aus seinem Startkapital von 330 Euro hat der Hamster bereits 500 gemacht. Via Twitter teilen seine Besitzer regelmäßig mit, wie es um die Finanzen bestellt ist. Die beiden Bastler der Hamster-Bitcoin-Box wollen anonym bleiben. Daran dürfte auch das große Interesse internationaler Medien einen großen Anteil haben. Der Popularität von Mr. Goxx tut dies keinen Abbruch. Auf Twitch , wo seine Käufe und Verkäufe live übertragen werden, hat der Hamster bereits über 12.000 Follower. Der Livestream startet immer automatisch, wenn Mr. Goxx sein Häuschen verlässt. Feste Arbeitszeiten hat der Banking-Neuling nicht. Doch auch nachts kann er über eine Infrarotkamera beobachtet werden. Es bleibt spannend, wie sich die finanzielle Lage des Nagers in den kommenden Wochen entwickeln wird.



Bitcoin Mining mit dem eigenen Computer - so geht's