Hammer-Preise: Google Home Mini für 13,90 Euro + weitere Angebote

Aktuell läuft es bei Mediamarkt und Saturn die Google-Woche mit satten Direktabzügen auf Smart-Home-Produkten von Google.

Noch bis zum 1. März 2020 um 23:59 Uhr läuft bei Saturn und Mediamarkt die Google-Woche mit Direktabzügen auf Home- und Nest-Produkte von Google. Unter den Angeboten gibt es die Smart-Produkte Google Home, Google Home Mini und den Google Nest Hub.



Unter den Angeboten sticht der Google Home Mini ganz besonders hervor. So kostet der kleine Smart-Speaker mit Google Assistant nach dem Direktabzug nur noch 13,90 Euro - Im PC-WELT-Preisvergleich gibt es das Gerät in der Farbe Karbon bei den nächstgünstigeren Anbietern ab 31,57 Euro oder ab 39 Euro in der Farbe Kreide - den Smart-Speaker bekommen Sie aktuell also für weniger als die Hälfte des regulären Preises.



Google Home Mini

Smart-Speaker, WLAN, Bluetooth, Kreide

für 13,90 Euro statt 39 Euro bei Mediamarkt kaufen - bei Saturn kaufen

Google Home Mini

Smart-Speaker, WLAN, Bluetooth, Karbon

für 13,90 Euro statt 39 Euro bei Mediamarkt kaufen - bei Saturn kaufen

Neben den Google Home Mini gibt es auch den regulären Google Home Smart-Speaker mit einem Direktabzug von rund 25 Euro auf den Mediamarkt- bzw. Saturn-Preis (24,09 Euro). Der Google Home kostet nach dem Rabatt-Abzug nur 69,90 Euro. Im Preisvergleich gibt es das Gerät ab einem Preis von 87,90 Euro - Sie sparen also mindestens 18 Euro.

Google Home

Smart Speaker, WLAN, Bluetooth, Weiß/Schiefer

für 69,90 statt 93,99 bei Mediamarkt kaufen - bei Saturn kaufen

Auch den Google Nest Hub mit Display gibt es während der Google-Woche ebenfalls mit einem ordentlichen Rabatt. Nach dem Direktabzug kostet Sie der Google Nest Hub aktuell 89,90 Euro. Der günstigste Anbieter im Preisvergleich bietet das Gerät ab einem Preis von 115,91 Euro an - Sie sparen also auch bei Nest Hub über 25 Euro (26,01 Euro).

Google Nest Hub

Smart-Speaker mit Display, WLAN, Bluetooth, Kreide

für 89,90 statt 120,99 Euro bei Mediamarkt kaufen - bei Saturn kaufen

Google Nest Hub

Smart-Speaker mit Display, WLAN, Bluetooth, Karbon

für 89,90 statt 122,99 Euro bei Mediamarkt kaufen - bei Saturn kaufen

