Im neuen Angebote-Flyer von Mediamarkt gibt es Notebooks, Smartphones, Konsolen und mehr zu Schnäppchenpreisen.

Hammer-Deals im neuen Mediamarkt-Prospekt

Noch bis zum 21. April 2020 bietet Mediamarkt neue Angebote aus dem aktuellen Angebote-Prospekt und möchte damit "für mehr Spaß zu Hause!" sorgen. Unter den Deals befinden sich Notebooks, Smartphones, Tablets, TVs, Konsolen, Gaming-Zubehör, Speicherprodukte und mehr. Alle Angebote aus dem aktuellen Flyer werden zudem versandkostenfrei geliefert.



Die besten Schnäppchen aus dem neuen Deal-Flyer haben wir hier für Sie aufgelistet:

Notebooks

Lenovo V130

Notebook mit 15,6 Zoll, Pentium Silver, 4 GB RAM, 256 GB SSD, Intel UHD 605, Iron Grey

für 299 statt 359,99



HP 15s-eq0375ng

Notebook mit 15,6 Zoll, Ryzen 7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, RX Vega 10, Silber

für 555 statt 629,99 Euro

Lenovo IdeaPad S340

Notebook mit 15,6 Zoll, Core i7, 8 GB RAM, 512 GB SSD, MX230, Platingrau

für 799 statt 919 Euro

Asus ZenBook Duo 14 (UX481FA-BM020T)

Notebook mit 14 Zoll, Core i7 , 16 GB RAM, 512 GB SSD, Intel HD 620, Celestial Blue

für 1299 statt 1499 Euro



Smartphones

Samsung Galaxy A71

128 GB, Dual SIM

für 379 statt 469 Euro in Black - Blue - Silver

Samsung Galaxy S10 Lite

128 GB, Prism Black, Dual SIM

für 559 statt 649 Euro

Apple iPhone XS

256 GB, Space Gray, Dual SIM

für 779 statt 1199 Euro

Weiterhin gibt es auch tolle Tarif-Deals im neuen Angebote-Prospekt, so zum Beispiel das nagelneue Xiaomi Mi 10 Pro inklusive Airdots und 18-LTE-Volumen zum Hammer-Preis. Effektiv zahlen Sie für die Geräte gar nichts und sparen dabei sogar noch. Den Tarif-Deal finden Sie hier:

Xiaomi Mi 10 Pro + Airdots + 18-GB-Tarif zu Top-Konditionen



Tablets

Samsung Galaxy Tab S5E Wi-Fi

Tablet, 64 GB, 10,5 Zoll, Schwarz

für 349 statt 429 Euro



Samsung Tab S6 Wi-Fi

Tablet, 128 GB, 10,5 Zoll, Mountain Grey

für 649 statt 749 Euro

TVs

OK. ODL 32653HS-TB

LED TV, Flat, 32 Zoll, 81 cm, HD-ready

für 99 statt 149 Euro

Telefunken D43U297N4CWH

LED TV, Flat, 43 Zoll, 109 cm, UHD 4K, Smart-TV

für 277 statt 419 Euro



Sony KD-65XF9005

LED-TV, Flat, 65 Zoll, 164 cm, UHD 4K, Smart-TV, Android TV

für 999 statt 2099 Euro



Konsolen

Sony Playstation 4 Pro - 1 TB + 4 Games

Konsole + The Last of Us Hits, Uncharted: The Lost Legacy Hits, Uncharted Collection Hits

für 399,99 statt 449,99 Euro



Speicherprodukte

Sandisk Ultra UHS-I

Micro-SDXC Speicherkarte, 64 GB, 100 MB/s

für 10 statt 12,99 Euro

WD Black P10 Game Drive

Externe Festplatte 2 TB, 2,5 Zoll, Schwarz

für 77 statt 118 Euro



Router

AVM FRITZ! Mesh Set

7590+2400 WLAN Mesh Router

für 264 statt 299 Euro

Das waren nur einige der Highlights des neuen Angebote-Prospekts von Mediamarkt. Auf der speziellen Flyer-Angebote-Seite finden Sie noch zahlreiche weitere Top-Deals zu Schnäppchenpreisen.

