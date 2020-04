René Resch

Bei Saturn gibt es aktuell ein tolles Blitzangebot zum Philips Hue Starter-Set für 89 statt 189,95 Euro. Das sollten Sie nicht verpassen.

Vergrößern Hammer-Blitzangebot bei Saturn: Philips Hue Starter-Set für 89 statt 189,95 Euro © Saturn

Bei Saturn läuft aktuell eine Tiefpreis-Aktion mit einem tollen Blitzangebot. Dabei gibt es das Philips Hue White & Color Ambiance E27 Starter-Set mit 3 farbigen E27-LED-Lampen + Bridge für den Schnäppchenpreis von nur 89 statt 189,95 Euro. Nur solange der Vorrat reicht - wenn Sie sich für das Hue-Starter-Kit interessieren, sollten Sie also schnell zugreifen.



Das es sich dabei um ein richtig starkes Angebot handelt verrät auch der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. So bietet der nächstgünstigere Anbieter das Philips-Hue-Starter-Set zu einem Preis ab 139 Euro an. Sie sparen beim Saturn Blitz-Angebot also mindestens 50 Euro - ein Hammer-Deal.

Philips Hue White & Color Ambiance E27 Starter-Set

Bluetooth, LED, Leuchtmittel, Weiß

für 89 statt 189,95 Euro

