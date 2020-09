René Resch

Im neuen "Most Wanted"-Angebote-Prospekt von Media Markt gibt einige reduzierte Top-Angebote.

Vergrößern Hammer-Angebote im neuen "Most Wanted"-Flyer von Media Markt © Media Markt

Beim Elektrofachhändler Media Markt läuft aktuell die "Most Wanted"-Aktion aus dem neuen Angebote-Prospekt. Dabei gibt es viele tolle Artikel aus den Bereichen IT, Smartphones, TV, Audio, Gaming, Foto, und Haushalt zu Schnäppchenpreisen. So gibt es Beispielsweise den neuen Xiaomi Mi Scooter 1S zum Top-Preis:

Xiaomi Mi Scooter 1S

E-Scooter, 8,5 Zoll, Anthrazit

für 387,50 statt 399 Euro

Dass es sich bei dem Deal um ein gutes Angebot handelt, zeigt sich auch beim Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. Bei keinem anderen Händler erhalten Sie den E-Scooter momentan günstiger. Andere Händler verlangen für das Modell Preise ab 399 Euro, die UVP beträgt ebenfalls 399 Euro. Das nur minimal bessere Modell Xiaomi Mi Scooter Pro 2 gibt es ab 549 Euro.

Die Angebote aus dem Most-Wanted-Flyer laufen bei Media Markt vom 2. September ab 20 Uhr bis zum 14. September 2020 um 9 Uhr früh. Versandkosten fallen ab einem Bestellwert von 59 Euro nicht an. Im folgenden zeigen wir Ihnen noch einige weitere Angebote aus dem aktuellen Flyer.

Weitere Highlights aus dem Angebote-Prospekt

PCs

HP 24-df0301ng

All-in-One PC mit 23,8 Zoll, Athlon, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Radeon, Weiß

für 437,69 statt 487,39 Euro

Notebooks & Chromebooks

Acer Spin 311 (CP311-3H-K2RJ)

Chromebook mit 11,6 Zoll, ARM Cortex A73/A53, 4 GB RAM, 64 GB eMMC, Mali-G72 MP3 GPU

für 242,73 statt 349 Euro



Acer Aspire 3 (A315-54K-38F5)

Notebook mit 15,6 Zoll, Core i3, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD 620

für 388,95 statt 486,42 Euro



Apple MacBook Pro MXK32D/A (2020)

Notebook mit 13,3 Zoll, Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel Iris Plus 645

für 1315 statt 1372,29 Euro

SSDs

Sandisk SSD Plus

1 TB, SSD, 2,5 Zoll, intern

für 78,96 statt 97,47 Euro



Weitere Speicherprodukte

WD Elements Portable 1T B HDD 2.5 Zoll + SanDisk Cruzer Blade 32 GB

1 TB HDD, 2,5 Zoll, extern, Schwarz

für 49,71 statt 65,99 Euro

Router

AVM FRITZ!Box 7590

Router

für 168,20 statt 188,28 Euro

Streaming

Google Chromecast Streaming Player - 3. Gen.

Streaming Player, Karbon

für 24,37 statt 39 Euro

Google Chromecast Ultra

Streaming Player, Schwarz

für 59 statt 79 Euro



Smartphones

Samsung Galaxy A41

64 GB, Dual SIM

für 206,02 statt 291 Euro in Black - Blue - White



Samsung Galaxy S10

128 GB, Dual SIM

für 499,09 statt 578,94 Euro in Black - Blue - Green - White - Silver



Samsung Galaxy S20

128 GB, Dual SIM

für 628,16 statt 728,67 Euro in Grey - Blue - Pink



Kameras

Canon EOS 2000D Kit + Tasche SB130 und Speicherkarte SD 16 GB

Spiegelreflexkamera, 24,1 Megapixel, Full HD, 18-55 mm Objektiv (EF-S), WLAN

für 291,47 statt 387,94 Euro

DJI Osmo Pocket

Handheld-Gimbal

für 259,30 statt 323,63 Euro

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.