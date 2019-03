Denise Bergert

Microsoft veröffentlicht die einzelnen Spiele der Halo: The Master Chief Collection nun auch für Windows-PCs.

Vergrößern Die Halo: The Master Chief Collection erscheint für Windows-PCs. © Microsoft

Vor fünf Jahren veröffentlichte Microsoft mit Halo: The Master Chief Collection die gesamte Spiele-Reihe Halo für seine aktuelle Konsole Xbox One. Nun will der Redmonder Konzern die einzelnen Titel auch auf Windows-PCs bringen . Entwickler 343 Industries will die Spiele nach und nach sowohl über den Microsoft Store als auch über Steam zum Download anbieten.

Für Windows-PCs wird das Entwicklerstudio die Halo-Teile mit Maus- und Tastatursteuerung, mit anpassbaren Bildraten, einem Schieberegler für das Sichtfeld und Support für mehreren Auflösungen und Monitor-Seitenverhältnisse ausstatten. Wann genau die einzelnen Spiele erscheinen sollen, ist bislang noch unklar. Ebenso stehen Details zur Preisgestaltung noch aus.

Die Halo: The Master Chief Collection beinhaltet Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST und Halo 4. Jedes der Spiele bekam für den Collection-Release ein Grafik-Update. Ebenfalls an Bord sind die Original-Mehrspieler-Karten sowie sechs überarbeitete Karten für Halo 2. Xbox-One-Besitzer dürfen sich ebenfalls über ein Extra freuen: Noch in diesem Jahr will Microsoft das Prequel Halo Reach als zusätzlichen Collection-Inhalt nachreichen.

