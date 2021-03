Häuser aus dem 3D-Drucker für Obdachlose

Denise Bergert

Der 70-jährige Texaner Tim Shea bezieht als erster Obdachloser in den USA ein Haus aus dem 3D-Drucker.

Vergrößern Das Startup Icon produziert preiswerte Häuser aus dem 3D-Drucker. © Icon

Im US-Bundesstaat Texas bekommen Obdachlose mit preiswerten Häusern aus dem 3D-Drucker eine Chance auf ein normales Leben. Im sogenannten Community First! Village am Stadtrand von Austin finden sich bereits mehrere dieser Häuser für Menschen, die schon lange auf der Straße leben. Konzipiert wurden die Häuser von dem in Austin ansässigen Startup Icon. Sie bieten 40 Quadratmeter Wohnfläche und bestehen aus Materialien, die noch besser gegen extreme Wetterlagen wie Hurrikans geschützt sein sollen, als traditionelle Häuser.

Der 70-jährige Texaner Tim Shea ist einer der ersten Bewohner der Häuser aus dem 3D-Drucker. Er gehört zu den zahlreichen Rentnern in den USA, die sich keine Wohnung oder ein eigenes Haus leisten können. Vor seinem Einzugs in neue Mini-Heim lebte er in einem Wohnwagen. Wie Shea gegenüber der New York Post erzählt, sei ihm der Umzug leicht gefallen. In der neuen Community habe er bereits Anschluss gefunden und jeden Tag etwas vor. Der Umzug habe sein Leben verändert.

Die gemeinnützige Organisation Community First! hat rund 18 Millionen US-Dollar in das Dorf aus dem 3D-Drucker investiert. Hier ist Platz für 180 Bewohner, die in der Nähe auch Job-Angebote finden. Für ihr Häuschen zahlen sie monatlich 300 US-Dollar Miete.