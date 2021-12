Hackertools für Download von Disney+, Netflix, Amazon etc. immer noch verfügbar

Hans-Christian Dirscherl

Auf Github hat ein Hacker mehrere Tools veröffentlicht, mit denen man die urheberrechtlich geschützten Inhalte von Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Apple TV+ etc. herunterladen können soll. Update: Die Tools sind tatsächlich immer noch verfügbar.

Vergrößern Hackertools laden Inhalte von Disney+, Netflix, Amazon etc. herunter. © Ivan Marc/Shutterstock.com

Ein Github-Nutzer namens „Widevinedump" hat auf Github mehrere Repositories zur freien Benutzung veröffentlicht. Mit den Gratis-Tools soll man sich beliebige urheberrechtlich geschützte Inhalte von Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+, Disney+, HBO etc. herunterladen können. Das berichtet Torrentfreak.



Der auf Github (das Microsoft gehört) veröffentlichte Code soll echt sein und tatsächlich funktionieren. „ Widevine “ stammt von Google und ist ein System für das Digital Rights Management (DRM), das die besagten Streamingangebote nutzen, um ihre Inhalte vor der unerlaubten Nutzung und Weitergabe zu schützen.



Die Filme und Serien kann man mit den besagten Tools aber nur mit HD-Auflösung herunterladen. Will man die geschützten Inhalte auch in 4K haben, muss man an „Widevinedump“ zahlen. Denn in den kostenlos erhältlichen Tools ist das Content Decryption Module (CDM) nicht enthalten, womit sich 4K-Inhalte herunterladen lassen. Wer das Content Decryption Module haben möchte, muss an „Widevinedump“ eine Mail schicken und nach dem Preis dafür fragen.



Torrentfreak bezweifelt zu Recht, dass besagte Repositories noch lange auf Github verfügbar sein werden. Zudem dürften die betroffenen Videostreamingdienste bald Gegenmaßnahmen treffen. Wer die Tools verwendet, muss mit Strafmaßnahmen seitens der Streaminganbieter rechnen. Update 30.12. : Bis jetzt sind die Tools auf Github aber noch verfügbar. Update Ende



PC-WELT rät von illegalen Downloads von urheberrechtlich geschützten Inhalten ab. Sie können alle genannten Angebote kostenlos testen beziehungsweise die Abonnements kurzfristig wieder kündigen:



