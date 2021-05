HTC Vive Pro 2: VR-Brille mit 5K-Bildschirm vorgestellt

Michael Söldner

HTC stattet die Vive Pro 2 mit einem besseren Display, einem größeren Sichtbereich sowie weiteren Neuerungen aus.

Vergrößern Die HTC Vive Pro 2 bietet eine deutlich höhere Auflösung. © htc.com

Hersteller HTC will mit der Vive Pro 2 die Möglichkeiten von VR-Brillen weiter ausloten. Das VR-Headset für den PC bietet im Vergleich zum 2018 vorgestellten Vorgänger einige Neuerungen. So kommt ein 5K-Display mit einer Auflösung von 4.896 x 2.448 Bildpunkten (2.448 x 2.448 Pixel pro Auge) zum Einsatz. Der Vorgänger bot pro Auge nur eine Auflösung von 1.440 x 1.600 Bildpunkten. Mit dieser hohen Auflösung kann die HTC Vive Pro 2 sogar den Platzhirsch HP Reverb G2 mit 2.160 x 2.160 Bildpunkten in den Schatten stellen. Das verwendete LC-Display mit RGB-Subpixeln bietet eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und steht auch damit besser da als der Vorgänger, der Bilder nur mit 90 Hz anzeigen konnte. Das Blickfeld der HTC Vive Pro 2 fällt mit 120 Grad zudem zehn Grad größer als als noch beim Vorgänger.

Nichts ändert sich hingegen am aus dem Steam-Ökosystem bekannten Tracking, auch neue Controller soll es nicht geben. Altes Zubehör funktioniert also auch weiterhin mit der Brille. Neu ist hingegen eine in Zusammenarbeit mit AMD und Nvidia entwickelte Display-Stream-Kompression, die die visuelle Qualität verbessern soll. Die Regulierungsmöglichkeit für den Augenabstand soll laut Hersteller feiner regelbar sein. Wer sich die HTC Vive Pro 2 zulegen möchte, zahlt aktuell 799 Euro. Das Komplettpaket aus Base Station 2 und Vive-Controller kostet hingegen schon 1.399 Euro. Im Handel sollen beide Pakete ab dem 4. Juni angeboten werden. Parallel dazu will HTC auf Basis der Vive Pro 2 mit der Vive Focus 3 auch ein neues Modell für den Geschäftskundenbereich anbieten. Dieses kommt am 27. Juni in den Handel und wird für 1.180 Euro angeboten.





