4K@160Hz: LG UltraGear 27GN950 - der Bildschirm der Höllenmaschine HMX3

Michael Schmelzle

Mit dem LG UltraGear 27GN950 stellen wir der Höllenmaschine HMX3 einen hochauflösenden Bildschirm mit 160 Hertz zur Seite.

Vergrößern Der Bildschirm der HMX3: LG UltraGear 27GN950 © LG

Der 27 Zoll große LG Ultragear 27GN950 arbeitet mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 Bildpunkten. Das Nano-IPS-Display der Höllenmaschine HMX3 unterstützt HDR10 und über den DisplayPort-Anschluss mit Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro und NVIDIA G-Sync Compatible auch alle relevanten Synchronisierungstechniken mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hertz. Die Bildrate lässt sich im Overclocking-Modus sogar auf 160 Hertz schrauben. Durchs Bildschirmmenü mit zahlreichen Gaming-Funktionen wie Fadenkreuz, FPS, Blaulicht-Reduzierung, Flickerfree und Genre-Presets steuern Sie intuitiv über einen 5-Wege-Joystick.



Vergrößern Die Anschlüsse des LG 27GN950-B © LG

Die Anschlüsse liegen - frei zugänglich - direkt neben der Monitorhalterung: Zum DisplayPort 1.4 gesellen sich noch zweimal HDMI 2.0, ein USB-Hub (USB-B 3.0) mit zwei USB-3.0-Ausgängen und eine Klingenbuchse für Kopfhörer. RGB-Beleuchtung darf bei einem Monitor der Höllenmaschine natürlich nicht fehlen, die beim LG UltraGear 27GN950 als kreisförmiger LED-Ring rund um die Bildschirmhalterung ausgeführt ist. Doch der reinrassige Gaming-Monitor eignet sich auch für den produktiven Einsatz: Das Display deckt 99 beziehungsweise 98 Prozent des sRGB respektive DCI-P3-Farbraums ab.

Vergrößern Der LG 27GN950-B kommt mit RGB-Beleuchtung © LG

Bei unserem Test überzeugte der UHD-Bildschirm durch seine BIldqualität und Ergonomie: "Der LG UltraGear 27GN950 zeigt eine sehr hohe Farbtreue, die sich in einer neutralen und natürlichen Farbwiedergabe wiederspiegelt, unterstützt von einer hohen Helligkeit und einem satten Kontrast. Diese sehr gute Bildqualität kommt auch beim Gaming zur Geltung. Ergonomische Einstellmöglichkeiten - elf Zentimeter in der Höhe, Drehen und Neigen plus Pivot - erlauben eine gute Anpassung an den jeweiligen Standort."