Die Grafikkarten der Höllenmaschine HMX3: 2x MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G

Es sind zwar noch nicht alle Teile für die Höllenmaschine X3 verfügbar, aber wir wollen Sie trotzdem nicht warten lassen. (Außerdem können wir es auch selber einfach nicht erwarten...) Daher haben wir das Mainboard der HMX3, das Netzteil und eine der beiden MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G schon mal in einem Testaufbau zusammengeklöppelt und uns einen standesgemäßen 8K-"Monitor" in Form des 75-Zoll-Fernsehers LG 75NANO999 (Bilddiagonale 1,89 Meter!) im Wert von rund 4500 Euro zuschicken lassen.

Und warum das alles? Weil wir der RTX 3090 schon mal ein bisschen auf den Zahl fühlen wollen, wie sie sich so beim 8K-Gaming (FUHD) mit und ohne DLSS in Death Stranding, Control, Far Cry 5 und Red Dead Redemption 2 schlägt. Die überraschenden Ergebnisse stellt Basti in diesem Video vor.



► Zum GEWINNSPIEL-Formular:

www.pcwelt.de/2534838



► Alle Infos zur MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G:

de.msi.com/Graphics-card/GeForce-RTX-3090-GAMING-X-TRIO-24G



► Unser Testvideo zur NVIDIA RTX 3090:

www.youtube.com/watch?v=MnIJqGZE1jQ



► Video zum HMX3-Mainboard MSI MEG X570 Godlike:

www.youtube.com/watch?v=TuYzhM9ntDs



► Alle Infos zur HMX3 gebündelt zum Nachlesen:

www.pcwelt.de/hmx



► Vergleichsbilder aus diesem Video zum Download: download.pcwelt.de/public/Vergleichsbilder_8K-Gaming_PC-WELT_102020.zip



► Zum PC-WELT T-Shirt-Shop:

www.pcwelt.de/fan