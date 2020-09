HMX3: Der schnellste Gaming-PC der Welt (2020) mit Höllenmaschinen-Gewinnspiel

Michael Schmelzle

Kostenlos und ohne Abo-Zwang: Nur bei uns können Sie jedes Jahr den schnellsten Gaming-PC der Welt gewinnen - die Höllenmaschine. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die HMX3 vor - und hier geht's auch direkt zum Gewinnspiel. Los geht's!

Vergrößern HMX3: Die Höllenmaschine 2020 vereint die aktuell beste Gaming-Hardware in einem einmalig schönen Gehäuse-Unikat.

Die Höllenmaschine tritt seit 2006 mit dem Ziel an, jedes Jahr die aktuell beste Gaming-Hardware in einem einzigartigen Gehäuse zu vereinen und dann per Verlosung unters Volk zu bringen - das Teilnahme-Formular finden Sie übrigens am Ende des Beitrags.

Und wie jedes Jahr ist eine gute Planung und viel Geduld gefragt, bis Team Hölle mit dem schnellsten (wassergekühlten) Spiele-PC der Welt ans Limit gehen kann. Da macht die diesjährige HMX3 für 8K-Gaming mit 60 FPS inklusive Raytracing keine Ausnahme:

Für maximale Spiele-Leistung sorgen gleich zwei MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO mit jeweils 24GB GDDR6X-Videospeicher, die über eine "NVLink"-Bridge zu einem Grafikkarten-Verbund zusammengeschaltet sind und eine kombinierte Shader-Rechenleistung von unglaublichen 72 TeraFlops bieten.

Vergrößern Im Doppel-Pack in der HMX3 verbaut: MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO © MSI

Den Prozessor der Höllenmaschine wird AMD erst am 8. Oktober vorstellen, es ist das Spitzenmodell der "Zen 3"-Generation. Ebenfalls noch nicht fertig ist das Gehäuse-Unikat, das InvasionLabs aktuell in Berlin fertig stellt.

Made in Germany ist auch die Wasserkühlung von Alphacool , die Braunschweiger müssen allerdings noch die Kühlblöcke für die MSI-Grafikkarten produzieren.

Zusammenbauen wollen wir die HMX3 Mitte Oktober im Höllen-Studio. Bis dahin stellen wir Ihnen nach und nach die HMX3-Hardware und alle Austattungs-Pakete in weiteren Artikeln und Videos vor - es lohnt sich also, regelmäßig die Höllenmaschinen-Website zu besuchen. Dort finden Sie zum Beispiel schon den Test des Backforce One - der Gaming-Stuhl der HMX3. Und nächste Woche stellen wir Ihnen die göttliche gute Hauptplatine vor - soviel sei schon verraten, es ist die MSI MEG X570 GODLIKE .



Vergrößern TeamHölle-Edition des Backforce One

HMX3-Gewinnspiel: Kostenlos und ohne Abo-Zwang teilnehmen - so geht's!

Tragen Sie im Gewinnspiel-Formular Ihre Post- und E-Mail-Adresse ein. Mit vier Aktionen können Sie maximal vier Lose ziehen. Dazu brauchen Sie lediglich unseren YouTube-Kanal, unsere Facebook-Seite, unseren Instagram-Kanal und die HMX3-Website besuchen. Pro besuchter Site gibt’s ein Los - so einfach ist das! Und Sie müssen dazu noch nichtmal ein Konto bei den sozialen Netzwerken haben. Aber wenn Sie dort angemeldet sind, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns folgen oder uns abonnieren.



HMX3: Gesamtpaket inklusive Straßenpreisen

