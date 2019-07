HMX2: Der schnellste Gaming-PC der Welt (2019) mit Höllenmaschinen-Gewinnspiel

Michael Schmelzle

Die Höllenmaschine kommt auch dieses Jahr wieder mit Top-Hardware, die Gamer-Herzen höher schlagen lässt. Das HMX2-Gesamtpaket im Wert von mehreren 10.000 Euro gibt es - natürlich - wieder zu gewinnen. Lesen Sie alle Infos zur HMX2 und zum Gewinnspiel.

Es ist soweit: Die Höllenmaschine X2 (HMX2) ist fertig! Die Build-Videos folgen bald, aber schon heute starten wir das Gewinnspiel! Wie Ihr den geilsten und wahrscheinlich schnellsten Gaming-PC der Welt gewinnen könnt, verrät Team Hölle in diesem Video, das die beiden kurz vor Ihrer Abreise nach Berlin zu den HMX2-Build-Days aufgenommen haben.



Die zentralen Komponenten der HMX2 stehen fest. Peripherie und Zusatzpakete der Höllenmaschine stellen wir Ihnen in diesem Beitrag hier nach und nach vor, also schauen Sie ruhig öfters einmal hier vorbei. Für maximale Gaming-Leistung sorgen gleich zwei NVIDIA Titan RTX . Den stärksten Turing-Grafikkarten stellen wir den AMD Ryzen 9 3950X. Zum Start der HMX "behelfen" wir uns allerdings erst einmal mit dem 12-Kerner AMD Ryzen 9 3900X , da der 12-Kerner 3950X erst im September 2019 verfügbar ist. Die HMX2-Hauptplatine ASUS ROG Crosshair VIII Formula setzt auf wassergekühlte Spannungswandler.

Die vier DIMM-Steckplätze des ASUS-Boards bestücken wir mit den 16-GB-Modulen CORSAIR Dominator Platinum RGB DDR4-4000 . In einem X570-Motherboard darf natürlich eine ganz besonders schnelle SSD, die schon PCI-Express 4.0 beherrscht, nicht fehlen. Den Job übernehmen zwei Corsair Force Series MP600 1TB . Für eine kraftvolle und stabile Stromversorgung ist ein Netzteil mit dem höchsten Energieeffizienzsiegel "80 Plus Titanium" zuständig, das Seasonic PRIME TX-1600 . Alle Komponenten verbauen wir im streng limitierten InWin 928 .

HMX2-Gewinnspiel: So können Sie mitmachen



Wir haben das Gewinnspiel radikal vereinfacht. Sie tragen sich einfach in unserem Gewinnspiel-Formular am Ende des Beitrags ein. Mit vier Aktionen können Sie maximal vier Lose abräumen. Dazu brauchen Sie lediglich unseren YouTube-Kanal, unsere Facebook-Seite, unseren Instagram-Kanal und die HMX2-Landingpage besuchen. Pro besuchter Site gibt’s ein Los - so einfach ist das. Und Sie müssen dazu noch nichtmal ein Konto bei den sozialen Netzwerken haben. Aber wenn Sie dort angemeldet sind, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns folgen oder uns abonnieren. Das lohnt sich ja auch für Sie:

Auf Instagram posten wir zum Beispiel auch zwischen den YouTube-Videos "Behind-the-Scenes"-Fotos oder -Stories und machen Umfragen zur Höllenmaschine. Und mit diesen Umfragen, können Sie sogar bei der HMX2 mit entscheiden - siehe die Entscheidung für die AMD-CPU oder die aktuelle Umfrage zur Farbe der Kühlflüssigkeit . Teilnahmeschluss für das HMX2-Gewinnspiel ist der 3. November 2019 um 23:59 Uhr.

Aber das war noch nicht alles, denn wir haben uns dieses Jahr noch was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar können Sie selbst für noch mehr Gewinne sorgen. Richtig gehört! Wir legen ordentlich Zusatzgewinne drauf, die wir unter allen Teilnehmern des HMX2-Gewinnspiels verlosen - es haben also noch mehr Leute die Chance, coole Preise abzuräumen. Was müssen Sie dafür tun? Ganz einfach! Sie kommentieren eines unserer Postings zur HMX2 auf Facebook, Twitter oder Instagram, verlinken uns (@pcwelt) und auch einen Freund und schreiben den Hashtag #HMX2 dazu. Alternativ können Sie auch ein eigenes Posting machen, also Bild, Text oder Video - wichtig ist nur: uns verlinken, Kumpel verlinken und den Hashtag #HMX2 dazu. Je mehr mitmachen, desto mehr Gewinne hauen wir raus. Wir informieren Sie an dieser Stelle regelmäßig über den aktuellen Stand und die von Ihnen erreichten Zusatzgewinne.



Und hier ist es jetzt, das Teilnahmeformular für das HMX2-Gewinnspiel:

