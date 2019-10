HMX 2 kommt mit Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile Rapidfire & Nightsword RGB

Michael Schmelzle

Damit Sie mit der HMX 2 auch optimal zocken können, legen wir die Corsair Gaming K70 RGB MK.2 Low Profile Rapidfire & Nightsword RGB inklusive fettem Maus-Pad ins Peripherie-Paket.

Natürlich statten wir die Höllenmaschine HMX 2 mit standesgemäßen Eingabegeräten aus: Die Gaming-Tastatur CORSAIR Gaming K70 RGB MK.2 Low Profile Rapidfire setzt auf Qualitätsschalter "made in Germany". Die extrem präzisen und zuverlässigen Cherry MX Low Profile RGB Speed Switches sind mit einer Bauhöhe von 11,9 Millimetern nicht nur schön flach, sondern auch sauschnell. Dafür sorgt der auf einen Millimeter reduzierte Vorlaufweg und die geringe Auslösekraft von lediglich 45 cN.

Eine Lasergravur des HMX-2-Logos links oben verwandelt die Tastatur in ein wertvolles Sammlerstück.



Der Rahmen der K70 RGB MK.2 besteht aus eloxiertem Flugzeugaluminium betont das schlanke Design und sorgt für eine hochwertige Haptik. Aus strukturiertem Aluminium besteht die Lautstärkewalze an der rechten oberen Ecke, die eine stufenlose Regelung des Tons erlaubt. Zudem verfügt das Corsair-Modell über separate Multimedia- sowie Makrotasten und eine RGB-Einzeltastenbeleuchtung. Über die CORSAIR iCUE Software lassen sich komplexe Makros und Lichteffekte programmieren und im 8 MB großen Onboard-Speicher sichern. Die Ausstattung komplettiert eine USB-2.0-Buchse auf der Rückseite, das zwei Meter lange, mit Stoff ummantelte Kabel und eine abnehmbare Handballenablage.

Die Gaming-Maus CORSAIR Nightsword RGB setzt auf den optischen Sensors Pixart PMW3391, der mit bis zu 18.000 dpi ausgesprochen präzise arbeitet und sich in 1-dpi-Schritten stufenlos an individuelle Vorlieben anpassen lässt. Die 10 Tasten der Nightsword sind via iCUE frei programmierbar - das gilt auch für die 4-Zonen-RGB-Beleuchtung. Die robusten Omron-Switches sind für bis zu 50 Millionen Klicks ausgelegt. Einen guten Halt bekommt die Maushand durch die robusten Gummierungen auf den Ablageflächen.

Für eine optimale Ergonomie sorgt auch das anpassbare Gewichtssystem im Boden der Gaming-Maus, das 120 verschiedene Gewicht- und Gleichgewichtseinstellungen erlaubt. Clever: Über die iCUE-Software lässt sich der Schwerpunkt der Maus ermitteln, sodass sich Gewicht und Gleichgewicht präzise auf den indiviudellen Griffstil abstimmen lässt. Die CORSAIR Nightsword RGB ist insbesondere für FPS- und MOBA-Spieler mit Palm-Grip geeignet.

Ein fettes Mauspad darf natürlich nicht fehlen - deswegen komplettiert das CORSAIR MM350 Extended XL das Peripherie-Paket der HMX 2 im Gesamtwert von rund 300 Euro.