HMX 2: Spiele-Paket von NVIDIA & Publishern im Gesamtwert von 1600 Euro

Keine Höllenmaschine ohne Spiele-Paket: Für die HMX 2 haben wir aus aktuellen Blockbustern und Klassikern Spielspaß für über 1000 Stunden arrangiert. Mit dem heutigen Update präsentieren wir Ihnen das finale Setup!

Prall gefüllt ist das Spiele-Paket der HMX2 - powered by NVIDIA . Zudem spendieren die Publishern Koch Media und BigBen ausgewählte Special Editions. Neben aktuellen Blockbustern wie Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Modern Warefare und Star Wars Jedi: Fallen Order haben wir auch gleich noch Gutscheine für die kommenden Kracher wie CYBERPUNK 2077, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 und Watch Dogs Legion dazu gepackt. Dazu gibt's Spiele-Klassiker sowie wertvolle Spezial- und Sammler-Editionen. Und damit die beiden Titan RTX Grafikkarten der Höllenmaschine zeigen können, was in ihnen steckt, sind auch alle wichtigen Spiele dabei, die bereits NVIDIAs Echtzeit-Raytracing unterstützen. In der folgenden Bildgalerie sind alle Spiele aufgeführt:

Bei der Auswahl der Spiele haben wir auf einen guten Mix aus allen Genres vom Action-Rollenspiel bis zur Städtebau-Simulation geachtet. Dabei sind Dauerbrennern wie RSS, GTA5 und PUBG. Dazu gibt's Gaming-Klassiker wie Civilization, Dead Space, Mass Effect und die Sims. Diverse "Special Editions" wie die Command & Conquer Ultimate Collection mit 17 Spiele sorgen alleine schon für monatelangen Spielspaß. Sammler kommen bei der "Anno 1800 Sonderausgabe" und der "Kingdom Come Deliverance Royal Collector's Edition" voll auf ihre Kosten.

Vergrößern Das Höllenmaschinen-Motto "Das Beste ist gerade gut genug" gilt natürlich auch für das Spiele-Paket der HMX 2

BigBen hat rund um das offizielle Spiel der FIA Rallye-Weltmeisterschaft WRC 8 ein fettes Fanpaket aufgefahren mit Shirt, Tasse und Wintermütze. Und als Highlight gibt's Caps mit den Originalunterschriften der drei führenden Fahrer inklusive des frisch gekrönten Weltmeisters Ott Tänak.

Koch Media lässt sich auch nicht lumpen und legt zusätzlich für die Spiele Metro Exodus, F1 2019 Legends Edition und DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition noch liebevoll designte Steelbooks bei.

Rockstar steuert das Red Dead Redemption 2 Fan-Paket mit Collapsible Shot Glass, Dynamite USB Charger und den drei Stahlmodellbau-Sets Maxim Gun, Sawed-off Shotgun sowie Train von Metal Earth bei.

Gesamtwert des Spiele-Pakets der HMX 2: über 1600 Euro!