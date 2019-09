HMX 2: Headset beyerdynamic MMX 300 Manufaktur & Streaming-Bundle TEAM TYGR

Michael Schmelzle

Mit einer Weltneuheit kann das HMX-2-Gaming-Headset beyerdynamic MMX 300 Manufaktur aufwarten: Sie können Ihr eigenes Bild, Motiv oder Logo auf die Außenseite der Ohrmuscheln drucken lassen. Außerdem steuert beyerdynamic für das Youtuber/Streamer-Paket der HMX 2 den Kopfhörer TYGR 300 R und das USB-Mikrofon FOX bei.

Video-Beschreibung einblenden Weltneuheit: Beim Beyerdynamic MMX300 Manufaktur können Sie sich ab sofort die Außenseite der Ohrmuscheln individuell bedrucken lassen. Klar, dass sich das Profi-Gaming-Headset damit erneut als Premium-Zubehör für die Höllenmaschine qualifiziert. Und klar, dass Michi gleich mal selbst Hand anlegt und das Headset im innovativen 360-Grad-Konfigurator individuell mit dem HMX2-Logo gestaltet. Oder entscheidet er sich doch für das Team-Friese-Logo? Sehen Sie selbst!



P.S.: Die Build-Videos zur HMX2 kommen bald. Wir müssen die 270 GB Video-Material erst noch sortieren und schneiden. Wir machen, so schnell es geht :-)



Das Gaming-Headset beyerdynamic MMX 300 ist mit Preisen ab 280 Euro kein Schnäppchen, dafür gibt‘s aber auch eines der besten Gaming-Headsets auf dem Markt. Denn in Sachen Sound, Technik, Tragekomfort, Langlebigkeit und Ausstattung bekommen Sie beim MMX 300 erstklassige Qualität made in Germany! Die einzelnen Tonbereiche sind professionell abgestimmt und hoch-präzise. Die Dynamik sucht seinesgleichen und die Wiedergabe von Explosionen, feinen Orchesterstücken und Filmen ist überaus detailgetreu.

Auch in Sachen Raumklang sind wir beeindruckt, so lassen sich beispielsweise Gegner tatsächlich anhand Ihrer Schritte orten - die gute Geräuschisolierung macht sich hier positiv bemerkbar. Das beyerdynamic-Modell setzt aber nicht nur beim Kopfhörer, sondern auch beim Schwanenhalsmikrofon auf Technik, die auch für professionelle Aufnahmen in Tonstudios zum Einsatz kommt. Das Mikrofon mit Nieren-Charakteristik ist mit einem inneren und äußeren Popp-Schutz ausgerüstet und überträgt Stimmen qualitativ sehr gut.

Das 332 Gramm leichte MMX 300 Manufaktur bietet dank geschmeidig weicher Velourpolster und Bügelpolsterung einen angenehmen Tragekomfort. Auch nach mehreren Stunden mit dem MMX 300 auf dem Kopf spüren Sie keinen unangenehmen Druck. Die Materialien sind durch die Bank robust und sauber verarbeitet. Für Langlebigkeit sorgt auch das steckbare 1,2 Meter lange Basiskabel des Headsets. Es ist mit seinem 3,5-mm-Klinkenstecker für den Anschluss an PCs, Notebooks, Smartphones, Tablets und Spielkonsolen gedacht.

Vergrößern Im Lieferumfang des MMX 300 enthalten: Verlängerungskabel mit Y-Weiche, 6,35-mm-Adpater und Transporttasche. © beyerdynamic

Die integrierte Kabelfernbedienung kommt mit Mute-Schalter fürs Mikrofon, Lautstärkeregler und einer Taste zur Annahme von Anrufen, der Mediensteuerung und der temporärer Stummschaltung. Mit dem PC-Verlängerungskabel lässt sich der Bewegungsradius auf 2,4 Meter erweitern. Zudem trennt das Verlängerungskabel den vierpoligen Klinkenstecker in separate Klinkenanschlüsse für die Mikrofon- und Kopfhörerbuchse am Rechner auf. Ein 6,35-mm-Klinken-Adapter und eine Transporttasche liegen dem MMX 300 bei.

Einzigartig individuell: beyerdynamic MMX 300 Manufaktur

In der Manufaktur-Variante lässt sich das MMX 300 individuell gestalten: Sie können im 360-Grad-Konfigurator von beyerdynamic die Farbe des Kopfbandes und Alurings und das Material und die Farbe der Ohrpolster auswählen. Zudem ist eine Gravur mit maximal 14 Buchstaben, Zahlen und gängigen Sonderzeichen möglich. Und als Weltneuheit können Sie sogar Ihr eigenes Bild, Motiv oder Logo auf die Außenseite der Ohrmuscheln drucken lassen.

Vergrößern Im 360-Grad-Konfigurator von beyerdynamic stellen Sie sich Ihr individuelles MMX-300-Headset zusammen. © beyerdynamic

Im Youtuber/Streamer-Paket der HMX 2: beyerdynamic TEAM TYGR

Dieses Jahr spendieren wir der HMX 2 ein Youtuber-Streamer-Paket. Für das steuert beyerdynamic das Kopfhörer-Mikrofon-Bundle TEAM TYGR bei. Das besteht aus dem Kopfhörer TYGR 300 R und dem FOX USB-Mikrofon. Im Gegensatz zum MMX 300 hat das TYGR 300 R eine offene Bauweise. Dadurch erzielt es eine bessere Räumlichkeit im Klang. Die offene Bauweise und die dadurch reduzierte Wärmeentwicklung sowie der geringere Anpressdruck sorgen beim TYGR 300 R für einen noch höheren Tragekomfort - ideal für stundenlange Streaming-Sessions.



Vergrößern TEAM TYGR: Bundle aus dem Kopfhörer TYGR 300 R und dem USB-Mikrofon FOX © beyerdynamic

In Sachen Materialqualität sind sich MMX 300 und TYGR 300 R ebenbürtig. Beim TYGR-Kopfhörer verwendet beyerdynamic jedoch ein speziell entwickeltes Akustik-Fleece, das in den Höhen eine noch bessere Klangwiedergabe garantiert. Das FOX USB-Mikrofon ist ein Alleskönner für Gamer, Streamer, YouTuber, Podcaster, Singer-Songwriter, Sänger und Musiker. Die präzise Signalwandlung der Großmembran-Kondensatorkapsel garantiert professionelle Studioqualität. Das FOX-Modell ist zudem mit gängigen Aufnahmeprogrammen wie Cubase LE 9 kompatibel.

Unterm Strich ist das Bundle aus TYGR & FOX die bessere Wahl, wenn sich Umgebungsgeräusche nicht störend bemerkbar machen und Sie nicht unbedingt ein Headset möchten. In allen anderen Fällen kommt bei der HMX 2 das MMX 300 zum Einsatz.