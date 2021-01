H&M arbeitet an virtueller Umkleidekabine

Denise Bergert

H&M-Kunden können sich künftig in Filialen scannen lassen und mit ihrem Avatar Kleidung virtuell anprobieren.

Vergrößern Nexr liefert die 3D-Scanner-Technik für H&M. © Nexr

Zusammen mit dem Unternehmen Nexr Technologies entwickelt das Innovationslabor H&M beyond der schwedischen Bekleidungsmarke H&M in Berlin eine virtuelle Umkleidekabine . Dafür sollen in den H&M-Filialen 3D-Photogrammetry-Scanner von Nexr aufgestellt werden. Hier können Kunden ihren gesamten Körper scannen lassen. Aus den Daten wird dann ein virtueller Avatar errechnet, der die Körpermaße des Kunden repräsentiert. Im Anschluss wir er auf das Smartphone des Kunden übertragen.

Mit diesem virtuellen Ebenbild will H&M seinen Kunden die Shopping-Tour per App oder Website einfacher machen. Anstatt das gewünschte Kleidungsstück in mehreren Größen bestellen zu müssen, weil nicht klar ist, welche passt, soll mit dem Avatar die perfekte Größe ermittelt werden. Im Online-Shop von H&M kann die gewünschte Kleidung mit dem fotorealistischen Avatar einfach vorab virtuell anprobiert werden. Hier soll nicht nur deutlich werden, welche Größe die richtige ist, sondern auch, ob dem Kunden die neue Hose oder die neue Bluse auch steht. Bereits im Sommer sollen die ersten H&M-Filialen in Deutschland einen der 3D-Scanner erhalten. Im zweiten Halbjahr sollen Scanner und Software dann auf Basis der in den Geschäften gewonnenen Daten verbessert werden.

Mit dem virtuellen Avatar will H&M nicht nur ein spannendes neues Online-Einkaufserlebnis bieten, sondern auch die Retouren reduzieren. Laut einer Studie der Universität Bamberg wird bei Online-Bestellungen im Bekleidungssektro mehr als die Hälfte aller bestellten Artikel wieder zurückgeschickt, weil sie nicht passen oder nicht gefallen. Ob H&M diese Zahlen mit der virtuellen Umkleidekabine tatsächlich wird senken können, bleibt allerdings abzuwarten.