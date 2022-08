Günstiges Samsung-Handy bald bei Aldi – Discounter bietet absoluten Tiefstpreis

Dennis Steimels

Am 1. September verkauft der Discounter Aldi das Galaxy A13 mit guter Ausstattung zum Bestpreis. Hier finden Sie alles, was Sie rund um das Angebot wissen müssen.

Vergrößern Samsung Galaxy A13 bei Aldi im Angebot © Samsung / Aldi

Am Donnerstag, den 1. September, haben Aldi Nord (zum Angebot) und Aldi Süd (zum Angebot) das Samsung-Handy Galaxy A13 für nur 119 Euro im Angebot . Damit bietet der Discounter das Einsteiger-Smartphone zum absoluten Bestpreis an . Das Gerät müssen Sie jedoch in der Filiale vor Ort kaufen, Aldi wird es nicht im eigenen Online-Shop anbieten. Aber immerhin sparen Sie ordentlich Geld, denn wie ein Blick in den Preisvergleich verrät, finden Sie das Galaxy A13 derzeit nirgends günstiger . Andere Händler verlangen für das Galaxy A13 mindestens 155 Euro – demnach sparen Sie locker über 20 Prozent gegenüber dem besten Angebot.

Für den günstigen Preis erhalten Sie ein vergleichsweise gut ausgestattetes Smartphone, das mit einer Quad-Kamera auf der Rückseite punkten kann, dessen Hauptsensor satte 50 Megapixel bietet. Außerdem verbaut Samsung den hauseigenen Exynos-Prozessor 850 für ausreichend Leistung. Das Display ist mit 6,6 Zoll sehr groß und mit seinen dünnen Rändern sieht das Handy zudem modern aus. Der Akku bietet eine Kapazität von satten 5000 mAh, damit müssen Sie sich um die Laufzeit keine Gedanken machen. Der Speicher ist mit 64 GB nicht riesig, aber ausreichend groß. Der Vorteil des Galaxy A13 gegenüber den Flaggschiff-Modellen der S22-Reihe: Sie können den Speicher via Micro-SD-Karte um bis zu 1 TB erweitern – günstige Speicherkarten gibt es etwa hier bei Amazon .

Lohnt sich das Samsung Galaxy A13 bei Aldi?

Wer ein günstiges Einsteiger-Smartphone mit einer für die Preisklasse guten Ausstattung sucht, der wird mit dem Galaxy A13 glücklich. Zumal Sie bei Aldi derzeit am wenigsten für das Handy bezahlen – und zwar mit Abstand. Besonders zu erwähnen ist auch, dass das Gerät mit aktuellem Android 12 läuft. Sie werden tatsächlich auch das Update auf Android 13 erhalten. Darüber hinaus sind Sie mit dem A13 sehr zukunftssicher, da Samsung vier Jahre Sicherheitsupdates garantiert. Der lange Software-Support ist definitiv lobenswert.