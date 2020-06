Günstige und monatlich kündbare Geschäftskunden-Tarife im Telekom-Netz

Dennis Steimels

Wer einen preiswerten und flexiblen Business-Handytarif für sich und seine Mitarbeiter sucht, der sollte einen Blick auf das neue Angebot von Klarmobil im Telekom-Netz werfen. Hier erfahren Sie alle Infos.

Der Mobilfunk-Discounter Klarmobil hat nun eigene Business-Tarife gestartet, mit denen Sie im starken Telekom-Netz unterwegs sind, aber vergleichsweise wenig bezahlen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Tarife nicht nur preislich attraktiv sind, sondern auch komplett flexibel. So können Sie auf Wunsch sogar monatlich kündigen, was gerade für Kleinunternehmer, Startups & Selbstständige, sowie Branchen mit hoher Personalfluktuation interessant ist. Wichtig zu wissen: Telekom oder Vodafone bieten im Vergleich keine monatlich kündbaren Varianten im Geschäftskundenbereich an.

Besonders beliebt und preislich attraktiv ist der B2B-Tarif mit einem Datenvolumen von 5 GB pro Monat. Eine Telefonie- und SMS-Flat ist ebenfalls mit dabei.

Das sind die Konditionen: 5 GB LTE für 14,99 Euro | 24,99 Euro

Netz: Telekom

Datenvolumen: 5 GB mit LTE 25 Mbit/s (50 Mbit/s gegen Aufpreis)

Flat Telefonie & SMS

Flat EU-Roaming

Laufzeit: 24 Monate oder monatlich kündbar

Anschlussgebühr: 19,99 Euro

Kostenlose Rufnummer-Mitnahme

Grundgebühr (24 Monate): 14,99 Euro (brutto) pro Monat

Grundgebühr (monatlich kündbar): 24,99 Euro (brutto) pro Monat

Zu beachten ist, dass der Grundpreis der 24-Monate-Tarif ab dem 25. Monat auf 24,99 Euro ansteigt, während die monatlich kündbare Variante dauerhaft bei diesem Preis bleibt. Ein vergleichbarer Tarif mit 24 Monaten Laufzeit kostet bei der Telekom 37,75 Euro (brutto) für 6 GB LTE-Datenvolumen (300 Mbit/s).

