Christoph Hoffmann

Tag für Tag gibt es Top-Angebote für interne und externe SSDs. Wir haben einige Online-Shops durchstöbert und Best-Preise gefunden. Manche Modelle gibt es mit über 40 Prozent Rabatt.

Vergrößern Günstige Angebote für SSDs © u.a. Sandisk und Crucial

Mit einer SSD schalten Sie am PC den Turbo ein und profitieren von schnellen Schreib- und Lesegeschwindigkeiten. Das gilt gleichermaßen für interne Modelle als auch für externe SSD-Laufwerke, die am USB-Anschluss hängen. SSDs gibt es mit Kapazitäten von bis zu 8 TB. Tipp: Vor allem ältere Notebooks eignen sich ideal für das Aufrüsten mit einer SSD. Neben der höheren Geschwindigkeit gibt es in der Regel auch mehr Speicherplatz. Den Umzug von einer Festplatte auf eine SSD erledigen Sie mit einem Tool wie Macrium Reflect Free .



Aktuelle SSD-Schnäppchen

Sandisk SSD Plus 1 TB © Sandisk Speicherkapazität: 1 TB; Max. Übertragungsgeschwindigkeit (lesen): 535 MB/s; Max. Übertragungsgeschwindigkeit (schreiben): 450 MB/s; Schnittstelle: SATA 6 Gbps Mediamarkt-Angebot: 84,99 statt 144,99 Euro



Samsung 870 QVO 8TB SATA © Samsung Speicherkapazität: 8 TB; Max. Übertragungsgeschwindigkeit (lesen): 560 MB/s; Max. Übertragungsgeschwindigkeit (schreiben): 530 MB/s; Schnittstelle: SATA 6 Gbps Amazon-Angebot: 629 statt 848,06 Euro



Crucial P5 CT2000P5SSD8 2 TB NVMe © Crucial Speicherkapazität: 2 TB; Max. Übertragungsgeschwindigkeit (lesen): 3.400 MB/s; Max. Übertragungsgeschwindigkeit (schreiben): 3.000 MB/s; Schnittstelle: M.2 Amazon-Angebot: 184,99 statt 336,39 Euro



Samsung Portable SSD T5 500 GB © Samsung Speicherkapazität: 500 GB; Max. Übertragungsgeschwindigkeit (lesen): 540 MB/s; Max. Übertragungsgeschwindigkeit (schreiben): 500 MB/s; Schnittstelle: USB 3.x Otto-Angebot: 64,99 statt 84,90 Euro



Sandisk Extreme Portable SSD 2020 1 TB (tragbare NVMe SSD) © Sandisk Speicherkapazität: 1 TB; Max. Übertragungsgeschwindigkeit (lesen): 1.050 MB/s; Max. Übertragungsgeschwindigkeit (schreiben): 1.000 MB/s; Schnittstelle: USB 3.x Otto-Angebot: 119,99 statt 199,99 Euro



Crucial CT2000X6SSD9 X6 2TB Portable SSD © Crucial Speicherkapazität: 2 TB; Max. Übertragungsgeschwindigkeit (lesen): 540 MB/s; Max. Übertragungsgeschwindigkeit (schreiben): 500 MB/s; Schnittstelle: USB 3.2 Amazon-Angebot: 169,99 statt 236,63 Euro



Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren Sie den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.