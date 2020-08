Hans-Christian Dirscherl

Ein Asteroid ist so knapp an der Erde vorbei geflogen, wie noch kein anderer Felsbrocken zuvor. Das Problem: Die Astronomen bemerkten die Gefahr erst nach dem Vorbeiflug.

Vergrößern Gruselig: Asteroid verfehlte Erde so knapp wie noch nie zuvor © Oliver Denker / Shutterstock.com

Doch damit die Asteroidenabwehr funktionieren kann, müssen Astronomen potenziell gefährliche Himmelskörper überhaupt erst einmal rechtzeitig entdecken. Das ging jetzt aber schief, wie Business Insider berichtet .

Vergrößern Gruselig: Asteroid verfehlte Erde so knapp wie noch nie zuvor © orbitsimulator.com/misc/ztf2.gif

Am vergangenen Sonntag flog ein Asteroid mit der Bezeichnung 2020 QG in einer Entfernung von nur 1.830 Meilen (2945,1 Kilometer) an der Erde vorbei. Das ist für Weltraumverhältnisse sehr, sehr knapp. Laut Weltraumexperten soll noch nie zuvor ein anderer Asteroid an der Erde so nah vorbeigeflogen sein (ausgenommen natürlich solche Asteroiden, die auf der Erde eingeschlagen sind), zumindest laut der Zusammenstellung des italienischen Sormano Astronomical Observatory. Der Asteroid ist nach den Beobachtungen von Astronomen zwischen 2 und 5,5 Meter breit.



Die NASA betreibt eigens ein Forschungsprogramm zur Erkennung derart erdnaher Asteroiden. Dieses Programm erkannte 2020 QG durchaus. Allerdings erst sechs Stunden nach dem Vorbeiflug. Der Asteroid kam nämlich aus Richtung der Sonne und wurde vermutlich deshalb nicht rechtzeitig bemerkt. Diese Animation zeigt den Vorbeiflug. Das ist nicht das erste Mal, dass die NASA einen gefährlich nahe kommenden Asteroiden erst nachträglich bemerkt.



2020 QG flog mit 12,4 Kilometer pro Sekunde über die südliche Erdhalbkugel hinweg. Hätte 2020 QG aber die Erde nicht verfehlt, so hätte er aufgrund seiner geringen Größe vermutlich keinen großen Schaden auf der Erde angerichtet, sondern wäre nach Expertenmeinung in der Erd-Atmosphäre verglüht. Allenfalls kleinste Teilchen wären auf der Erde aufgeschlagen.



