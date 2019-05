Großes Update für Android Auto: Neue Optik und schneller bedienbar

Hans-Christian Dirscherl

Google bringt für Android Auto bald ein großes Update. Android Auto wird übersichtlicher und schneller bedienbar.

Vergrößern Google-Maps-Bildschirm, unten in der Navigationsleiste die Steuerelemente für Spotify. © Google

Google verpasst Android Auto ein großes Update. So bekommt Android Auto ein komplett neues Design mit einem neuen standardmäßigen „dark mode“. Die Oberfläche von Android Auto erscheint dadurch deutlich dunkler, die einzelnen Icons und Symbole heben sich farblich akzentuiert deutlich besser vom Hintergrund ab. Insgesamt wirkt das neue Erscheinungsbild erkennbar frischer und moderner, vor allem aber – und das ist im Auto das Wichtigste - übersichtlicher.

Vergrößern Der neue Launcher soll einen leichteren Zugriff auf Apps bieten. © Google

Das neue Android Auto soll sich intuitiver bedienen lassen und der Fahrer mit weniger Fingereingaben zum Ziel kommen. Hierzu bekommt Android Auto am unteren Bildschirmrand eine neue Navigationsleiste ("navigation bar"). Darin können nun erstmals auch verschiedene Apps ihre eigenen Bedienelemente ablegen. Damit kann der Fahrer dann Eingaben in den jeweiligen Apps vornehmen, ohne zuvor immer die ganze App öffnen zu müssen.

Vergrößern Oben spielt die Musik, in der Navigationsleiste zeigt Google Maps die nächste Abbiegung an. © Google

Zwei Beispiele: Falls gerade die Musik-App den Bildschirm einnimmt und im Hintergrund die Navigation von Google Maps läuft, dann zeigt die Navigationsleiste den nächsten Schritt bei der Turn-by-turn-Navigation an, also zum Beispiel die nächste Abbiegung. Für die Google-Music-App oder Spotify wiederum werden in der Navigationsleiste die Schaltflächen für Play, Pause, Skip etc. angezeigt, falls die Musik-App im Hintergrund läuft und der Bildschirm zum Beispiel von der Navigation eingenommen wird.

Vergrößern Eingehender Anruf © Google

Über die neue Navigationsleiste haben Sie außerdem immer Direktzugriff auf den Google Assistant und den Home Button. Ebenfalls überarbeitet wird das Notificationcenter, das alle jüngsten Nachrichten und Anrufe anzeigt und sofort Reaktionen darauf – also zum Beispiel einen Rückruf oder das Abspielen einer Sprachnachricht - ermöglicht. Einen neuen Launcher für Apps gibt es ebenfalls.

Vergrößern Das neue Notification Center. © Google

Android Auto setzt nach dem Update automatisch das Abspielen von Medien fort und öffnet automatisch die Navigation-App Ihrer Wahl, sobald Sie Ihr Smartphone mit dem Auto verbinden. Falls Sie ein Fahrzeug mit einem breiteren Touchscreen besitzen, passt Android Auto seine Darstellung daran an.

Google will das Update für Android Auto im Laufe des Sommers 2019 an alle kompatiblen Geräte ausliefern.

