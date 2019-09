Großes IFA-Gewinnspiel: Alle Preise im Überblick

Panagiotis Kolokythas

Unser Online-Gewinnspiel zur IFA 2019 lockt mit attraktiven Preisen von namhaften Marken. Und ein Windows-10-PDF gibt es gratis dazu!

Vergrößern Miss IFA mit der Krups Cook4Me+ Grameez - den intelligenten Multikocher können Sie in unserem IFA-Gewinnspiel gewinnen. © gfu / Messe Berlin

Zur IFA 2019 in Berlin (6. bis 11. September 2019) veranstalten wir gemeinsam mit der offiziellen Messe-Zeitung IFA heute ein großes Gewinnspiel. Dort erwarten Sie spannende Sachpreise namhafter Hersteller. Mitmachen ist ganz einfach: Am Ende dieses Artikels finden Sie das Teilnahmeformular. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Daten ein – schon sind Sie bei der Preisverlosung dabei.

Gratis-Sonderheft-PDF als Dankeschön!

Als Dankeschön für die Teilnahme am Gewinnspiel schenken wir Ihnen das PC-WELT-Sonderheft 5/2019 "Windows Perfekt!" im PDF-Format. In dem Sonderheft finden Sie viele Tipps, die Windows 10 schneller, sicherer und leistungsfähiger machen. Der Download-Link zum Gratis-PDF wird Ihnen nach der Teilnahme im Gewinnspiel-Formular unter "Kostenloser Sonderheft-Downlaod als Dankeschön für Ihre Teilnahme" angezeigt. Klicken Sie auf den Eintrag und dann anschließend auf den Button "Download starten", um das Sonderheft-PDF zu erhalten.



Die Preise beim Gewinnspiel

TP-Link RE300 WLAN-Mesh-Repeater

Vergrößern TP-Link RE300 WLAN-Mesh-Repeater © TP-Link

Der RE300 ist die ideale Ergänzung für Ihren Router. Er verlängert das WLAN-Signal in entlegenen Stellen. Haben Sie einen bestimmten Router von TP-Link im Einsatz, wird dank „One Mesh“ aus vielen kleinen WLAN-Netzen ein großes, in dem Sie sich ohne Unterbrechung frei bewegen können.

Mabot Bildungsroboter

Vergrößern Mabot Bildungsroboter © Bellrobot / shop.solectric.de

Mabot ist ein Bildungsroboter mit modularem Aufbau und einfacher Montage. Zusammen mit der Mabot-App fördert er die digitale Bildung für Schule und zu Hause. Steam Education let`s play!

Krups Cook4Me+ Grameez

Vergrößern Krups Cook4Me+ Grameez © Krups

Mit dem neuen Dreamteam Cook4Me+ Grameez, bestehend aus einem intelligenten Multikocher und einer vernetzten Waage, geht gesundes Kochen nun noch schneller und einfacher. Beide Geräte lassen sich mit einer App verbinden und komplett personalisieren. Individuelle Rezeptvorschläge versprechen frischen Genuss an jedem Tag.

G5 Graphite Series Groom Kit – PG5000

Mit dem G5 benötigt Mann ab sofort nur noch ein Produkt, um Bart-, Kopf-, Gesichts- und Körperhaare zu trimmen. Dank 9 austauschbarer Zubehörteile können 14 unterschiedliche Styles kreiert werden.

TP-Link WLAN-Glühbirne KL60

Diese intelligenten WLAN-Glühbirnen lassen sich bequem per App und per Sprachassistent steuern. Passen Sie das Licht zu Hause Ihrer Stimmung an. Diese Generation smarter Leuchtmittel ist von einer traditionellen Glühbirne kaum noch zu unterscheiden und fügt sich galant in das smarte Zuhause ein.

mTiny Bildungsroboter

Vergrößern mTiny © mTiny

Makeblock mTiny ist ein spannender Bildungsroboter für Vorschulkinder zur digitalen Bildung für die Kita und zu Hause. Steam Education let`s play!

Insta360 One X

Vergrößern Insta360 One X © Insta360

Die Actioncam Insta360 One X nimmt beeindruckende 5.7-K-Videos auf. Mit Flowstate bleiben Aufnahmen wackelfrei, egal, ob Sie aus dem Flugzeug springen oder die Kamera Ihrem Hund umschnallen.



Rowenta Akkustaubsauger Air Force Flex

Der neue Akkustaubsauger Air Force Flex von Rowenta verfügt über ein Flexgelenk, mit dem Sie Krümel und Staub unter dem Bett, dem Sofa oder unter Schränken ohne Anstrengung erreichen können. Hierfür einfach das flexible Saugrohr mit einem Knick abknicken und weitersaugen. Damit gehören Bücken und Knien während des Saugens der Vergangenheit an.

WMF Lumero Espresso-Siebträger-Maschine

Vergrößern WMF Lumero Espresso Siebträger-Maschine © WMF

Die edle Siebträgermaschine mit Thermoblock-Wärmesystem ermöglicht eine Espressozubereitung nach Barista-Art. Der Siebträger ist für eine oder zwei Tassen sowie für alle gängigen Kaffee-Pads verfügbar. Das Dampfsystem sorgt für cremigen Milchschaum und das Design mit Cromargan matt und LED-Beleuchtung für Eleganz.

TP-Link Powerline WLAN-Mesh-Set Deco P9

Dieses WLAN-Mesh-Set bringt Ihr Heimnetzwerk auf ein anderes Level. Der Deco P9 bietet größere Reichweite, mehr Geschwindigkeit und Kapazität. Ist ein Bereich Ihres Zuhauses aufgrund dicker Wände per WLAN nicht erreichbar, erfolgt die Datenübertragung einfach über den heimischen Stromkreislauf.

Makeblock Neuron-Explorer-Kit

Das Makeblock Neuron-Explorer-Kit bringt digitale Bildung in die Schule und das Zuhause. Er umfasst 12 programmierbare Module und 4 einzigartige Vorlagen. Steam Education let`s play!

Tefal: Optigrill Elite

Vergrößern Tefal OptiGrill Elite © Tefal

Von „blutig“ bis durchgebraten, von Steak bis zu Sandwich und Gemüse: Der neue Premium-Kontaktgrill Optigrill Elite von Tefal kann wirklich alles und garantiert perfekte Grillergebnisse für jede Art von Grillgut. Mit neuer Grillboost-Funktion für Grillstreifen wie im Restaurant und zwölf Grillprogrammen wird jeder zum absoluten Grillprofi.

Russell Hobbs 24140-56 Velocity-Toaster

Vergrößern Russell Hobbs 24140-56 Velocity Toaster © Russell Hobbs

Mit dem Velocity-Toaster kann man die Wartezeit auf einen knusprigen Toast messbar verkürzen, denn er toastet zwei Scheiben Brot in nur 1 Minute*. (* Beim Rösten auf Bräunungsstufe 3)

Fritz Mesh-Set – Das Beste von Fritz

Vergrößern Fritz Mesh Set von AVM © AVM

Das Fritz Mesh-Set besteht aus Fritzbox 7590 und Fritz WLAN-Repeater 1750E – zusammen sind sie ein echtes Dream-Team und bringen mehr WLAN in jeden Raum. Durch die intelligente Verbindung erhalten Sie besten Empfang in einem Netzwerk für alle Geräte. Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

TP-Link WLAN-Glühbirne KL50

Diese intelligenten WLAN-Glühbirnen lassen sich bequem per App und auch per Sprachassistent steuern. Passen Sie das Licht zuhause Ihrer Stimmung an. Diese Generation smarter Leuchtmittel ist von einer traditionellen Glühbirne kaum noch zu unterscheiden.

Obsbot Tail

Vergrößern Obsbot Tail ist die erste 4K Auto-Director KI-Kamera © Obsbot Tail

Obsbot Tail ist die erste 4K-Auto-Director-KI-Kamera. Die Kamera ist ideal für Vlogger, Influencer, die Bewegungsanalyse in der Reha und den Leistungssport.

Vlogpocket

Vergrößern VLOGpocket ist das leichteste faltbare Smartphone-Gimbal © Feiyu Tech

Vlogpocket ist der leichteste faltbare Smartphone-Gimbal auf dem Markt. Stecken Sie ihn einfach in Ihre Tasche und setzen Sie ihn überall ein.

Wenn das Gewinnspiel-Formular nicht angezeigt werden sollte, klicken Sie bitte hier.

