Großer Software-Sale mit 35 Prozent Zusatzrabatt

Weihnachten steht vor der Tür und jeder ist auf der Suche nach tollen Festtagsangeboten. Wer ein Software-Upgrade für seine(n) privaten oder geschäftlichen Windows-Rechner im Auge hat, kann jetzt richtige Schnäppchen machen.

So mancher schaut gerade nach einem Software-Upgrade für seine(n) Windows-Rechner. Nicht zuletzt, weil der Support für Windows 7 am 14. Januar 2020 endet. Die Weihnachtsaktion von Keysworlds.com ist die beste Gelegenheit, um seine Software für kleines Geld auf den neuesten Stand zu bringen: zum Beispiel mit Windows 10 Professional für 9,09 Euro oder Windows 10 Home für 9,74 Euro.

Mit aktuellem Gutscheincode satten Rabatt einstreichen

Bei der Weihnachtsaktion von Keysworlds.com erhalten Kunden auf mehr als 23 reduzierte Software-Produkte noch 35 Prozent Rabatt on top – mit folgendem Gutscheincode: KWBF3 5

Wo liegt dann der Endpreis? Ein paar Beispiele:

Für weitere Infos klicken Sie in der Liste das gewünschte Produkt.

Schnell und sicher zu neuer Software – 24/7‑Service inklusive

Mit dem Ziel 100-prozentiger Kundenzufriedenheit nutzt der Online-Keystore ein automatisches, effizientes Liefersystem: Per E-Mail erhält der Kunde binnen weniger Minuten seinen Software-Key, den er dann direkt in seinem Microsoft-Account einlösen kann.

Ebenso zuverlässig und einfach sind die angebotenen Bezahlverfahren: ob Banküberweisung oder Zahlung per Debitkarte, Kreditkarte, PayPal etc. Zu guter Letzt bietet Keysworlds.com auch noch einen 24/7-Service (service@keysworlds.com). So erhalten Kunden bei Bedarf jederzeit Unterstützung.