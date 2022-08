Großer EA-Patzer: Fifa 23 schon spielbar – Ratings und Gameplay geleakt

🚨 Current ratings in #FIFA23



- Messi 🇦🇷 91

- Mbappe 🇫🇷 91

- Benzema 🇫🇷 91

- Lewandowski 🇵🇱 91

- Mane 🇸🇳 90

- Neymar 🇧🇷 89

- Marquinhos 🇧🇷 88

- Donnarumma 🇮🇹 88

- Vini Junior 🇧🇷 86

- Pedri 🇪🇸 85

- Kimpembe 🇫🇷 83



Not sure if they update but people are on the full game!