René Resch

Im offiziellen Playstation-Store läuft aktuell der große "Big in Japan"-Sale. Japanische Spiele und DLCs gibt es dabei aktuell um bis zu 70 Prozent günstiger.

Vergrößern Großer "Big in Japan"-Sale im Playstation Store © Sony

In Sonys offiziellem Playstation Store läuft aktuell ein großer „Big in Japan“-Sale. Noch bis zum 25. September 2019, also rund zwei Wochen, haben Sie die Möglichkeit, bei japanischen Spielen bis zu 70 Prozent zu sparen. Im Sale gibt es dabei etwa 160 Spiele sowie über 100 DLCs zu deutlich reduzierten Preisen. Hier listen wir Ihnen einige der Highlight-Games aus dem Sale auf:

Das war nur ein kleiner Teil der Angebote aus dem "Big in Japan"-Sale des Playstation-Stores. Auf der Sale-Angebotsseite finden Sie noch viele weitere japanische Titel zu deutlich reduzierten Preisen:

Zum "Big in Japan"-Sale im Playstation Store

