Großer Bauspaß im neuen Humble Bundle

Im neuen Humble Bundle gibt es wieder einige Top-Games zum kleinen Preis. Mit dabei sind Spiele wie Staxel oder Portal Knights.

Es gibt wieder ein neues Humble Bundle. Im "Humble Builder Bundle" dreht sich dabei dieses Mal alles um das Bauen. Also legen Sie sich Hammer und Meißel bereit, im diesem Bundle gibt es großen Bauspaß für kleines Geld.



Ab einem Betrag von 0,91 Euro erhalten Sie die ersten drei Spiele: When Ski Lifts Go Wrong, Tricky Towers sowie Concrete Jungle. Für 3,34 Euro oder mehr folgen weitere drei Titel: Portal Knights, Bridge Constructor Portal und SEUM: Speedrunners from Hell. Für den finalen Betrag von 9,07 Euro oder mehr erhalten Sie den noch fehlenden Titel Staxel.



Auch dieses Mal haben Sie die Entscheidungsmöglichkeit, wo Ihr Geld hinfließen soll. So können Sie selber festlegen, wie viel Ihres Betrags an Humble, an Charity-Organisationen oder an die Entwickler gehen soll. Falls Sie einzelne Spiele schon besitzen, können Sie diese an Freunde verschenken.

Die Spiele in der Übersicht

Für einen Betrag ab 0,91 Euro:



When Ski Lifts Go Wrong

Tricky Towers

Concrete Jungle

Für einen Betrag ab 3,34 Euro:



Portal Knights

Bridge Constructor Portal

SEUM: Speedrunners from Hell

Für einen Betrag ab 9,07 Euro:



Staxel

