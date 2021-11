Große Lieferung an EVGA RTX-Grafikkarten gestohlen

Michael Söldner

Eine komplette LKW-Ladung an wertvollen RTX-Grafikkarten von EVGA wurde in den USA von Kriminellen gestohlen.

Vergrößern Dem Hersteller EVGA wurde in den USA ein LKW voller Grafikkarten gestohlen. © nvidia.com

Die RTX-Grafikkarten von Nvidia sind schon seit vielen Monaten schwer zu bekommen. Entsprechend sehnsüchtig warten Händler auf neue Lieferungen. Eine komplette LKW-Ladung mit RTX-Karten von Hersteller EVGA hat ihren Zielort jedoch nie erreicht. Auf dem Weg von San Francisco in das in Südkalifornien befindliche Vertriebscenter des Herstellers wurden alle RTX 30-Karten gestohlen . Noch ist unklar, wieviele Grafikkarten genau entwendet wurden. Die geklauten Karten dürften voraussichtlich auf Auktionsplattformen angeboten oder anderweitig vertrieben werden.

Keine Garantie für gestohlene Karten

Der Hersteller bittet Gamer darum, keine der gestohlenen Karten zu erstehen. EVGA liegen die jeweiligen Seriennummern der Karten vor. Wer sich unsicher ist, ob die eigene Karte aus der gestohlenen LKW-Ladung stammen könnte, kann die Seriennummer auf der Garantie-Statusseite von EVGA eingeben. Auch eine Registrierung der Karte würde schnell offenlegen, ob die eigene Karte gestohlen wurde. Für die betroffene Ladung an gestohlenen Karten werde EVGA keine Garantie übernehmen. Details zum Überfall auf den LKW mit den Grafikkarten wollte EVGA aufgrund laufender Ermittlungen noch nicht nennen. Bei Fragen stünde der Support jederzeit unter stopRTX30theft@evga.com zur Verfügung. Sollte ein Nutzer eine gestohlene Karte wissentlich oder unwissentlich gekauft haben, so werde man von Fall zu Fall über ein sinnvolles Vorgehen entscheiden.

Direkt aus der Fabrik geklaut

Schon in der Vergangenheit wurden große Lieferungen an Grafikkarten von Kriminellen abgefangen. Erst Ende 2020 wurde eine Ladung mit RTX-3090-Grafikkarten im Wert von 340.000 US-Dollar aus der Fabrik von MSI in China gestohlen. Bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.499 US-Dollar und Marktpreisen von über 2.000 US-Dollar erweisen sich Grafikkarten als begehrtes Ziel für kriminelle Aktionen.



Gebrauchte Grafikkarten überfluten chinesischen Markt