Größtes Lego-Set mit 11.695 Teilen jetzt erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Lego bricht einen Rekord: Dieses ab dem 1. Juni erhältliche neue Set hat 11.695 Teile. Das ist mehr als alle bisherigen Sets.

Vergrößern Das Lego-Set #31203 "Weltkarte" hat 11.695 Teile © Lego

Lego hatte kürzlich das neue Set "Lego Art Weltkarte" (#31203) angekündigt, welches ab sofort (ab dem 1. Juni für 249,99 Euro) hier im Lego Online-Shop erhältlich ist. Mit dem Set #31203 bricht Lego auch einen eigenen Rekord: Bisher war das im November 2020 erschienene Lego-Set "Kolosseum" mit 9.036 Teilen für 499,99 Euro das größte Lego-Set aller Zeiten ( wir berichteten ). Das neue Set "Lego Art Weltkarte" kommt auf die stolze Zahl von 11.695 Teile!

Jetzt erhältlich: Lego Art Weltkarte (#31203) für 249,99 Euro

Vergrößern Teil für Teil entsteht auf 40 Platten eine Weltkarte © Lego

Lego-Set ist mit "ab 18 Jahren" gekennzeichnet

Allerdings sind es keine unterschiedlichen Klötzchen, sondern von der Form her identische runde Steck-Plättchen mit unterschiedlichen Kopffarben, die der Lego-Fan legen darf. Das Ergebnis ist dann also eine schicke 2D-Weltkarte, die wie ein Kunstwerk wirkt. Das Set richtet sich klar an Erwachsene und ist mit "ab 18 Jahren" gekennzeichnet.



Vergrößern Teil für Teil entsteht bei "Lego Art Weltkarte" eine solche Weltkarte © Lego

"Lego Art Weltkarte" bietet dem Käufer die Möglichkeit, eine von drei möglichen Varianten einer Weltkarte zu bauen und anschließend an die Wand aufzuhängen. Lego bezeichnet das Set als eine "Neuinterpretation der klassischen Weltkarte": Man kann sich nämlich nicht nur an den mitgelieferten Vorschlägen orientieren, sondern auch selbst die Welt umgestalten, indem einfach Ozeane oder Kontinente verschoben werden, um eine andere Region der Welt in den Fokus zu rücken. Besondere Punkte auf der Weltkarte kann man mit bunten Stecknadeln markieren, also etwa Städte, die man schon besucht hat.

Vergrößern "Lego Art Weltkarte" ist 104 Zentimeter breit und 65 Zentimeter hoch © Lego

Ganze 11.695 Teile beinhaltet das Lego-Set

"Lego Art Weltkarte" besteht aus insgesamt 11.695 Teilen inklusive 40 Wanddekorplatten, einem Rahmen aus Lego-Steinen und zwei speziellen Aufhängern, die auch Elementetrenner beinhalten, um das Umbauen zu erleichtern. Außerdem wird ein Soundtrack mitgeliefert, mit dem man sich, so Lego, "beim Bauen auf eine Audioweltreise" begeben kann. Denn es gibt auch Reiseerzählungen zu hören, unter anderem von Blogger Syazwani Baumgartner und Torbjorn C. Pedersen. Letzter gilt als erster Mensch, der während einer einzigen Reise ohne Flüge alle Länder dieser Welt besucht hat.

Fertig zusammengebaut ist die Weltkarte dann 104 Zentimeter breit und 65 Zentimeter hoch. Die mitgelieferte Baunleitung befindet sich einem schicken Bildband, in dem sich auch viele weiterführende Informationen finden.