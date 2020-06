Größenvergleich: Playstation 5 benötigt viel Platz unterm TV-Gerät

Panagiotis Kolokythas

Sony hat offiziell die neue Playstation 5 enthüllt und ein Größenvergleich zeigt: Es ist die bisher größte Konsole von Sony...

Vergrößern So sieht die Playstation 5 von Sony aus © Sony

Sony hat die Katze aus dem Sack gelassen und offiziell das Design der neuen Playstation 5 enthüllt. Mehr dazu finden Sie in unserem Beitrag: Playstation 5 kommt in zwei Varianten. Details zu der genauen Größe hat Sony nicht verraten. Aber dafür gibt es ja das Internet. Ein Nutzer auf Twitter hat sich mal die Bilder der Playstation 5 genauer angeschaut und anhand der USB-Anschlussbuchse errechnet, wie groß die neue Playstation 5 im Vergleich zur Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X ist. Das Ergebnis präsentiert er in diesem Tweet.

Vergrößern Playstation 5 im Größenvergleich © https://twitter.com/milkand2sugars_/status/1271361784583053313/

Sie sehen also: Die Playstation 5 wird deutlich mehr Platz als alle früheren Sony-Konsolen seit der Playstation 3 unter dem TV-Gerät in Anspruch nehmen. Sie ist auch deutlich größer als die aktuelle Playstation 4 und Playstation 4 Pro. Die bisher größte Sony-Konsole war das erste Modell der Playstation 3 mit Klavierlack-Oberfläche, welches sich ebenfalls der Playstation 5 geschlagen geben muss.

Immerhin: Die Playstation 5 ist etwas schmaler als die neue Xbox Series X, dafür aber deutlich höher. Zunächst wurde darüber spekuliert, dass die Playstation 5 aufgrund ihres abgerundeten seitlichen Gehäusedesigns nur vertikal aufgestellt werden könnte. Dies hat Sony aber mit den offiziellen Pressebildern bereits widerlegt. Die Playstation 5 kann auch horizontal aufgestellt werden, wie dieses Foto von Sony belegt:

Vergrößern Playstation 5 muss nicht vertikal stehen © Sony

Die Playstation 5 wird auch in einer reinen "Digital"-Varianten ohne 4K-Blu-Ray-Laufwerk erhältlich sein. Diese Version ist immerhin etwas weniger hoch.

Gemeinsam mit dem Design der Playstation 5 hat Sony am Donnerstagabend (deutscher Zeit) auch die ersten Exklusiv-Spiele für die neue Spielekonsole vorgestellt, darunter: Demon´s Souls (Remake), Horizon 2, Gran Turismo 7, Spider Man: Miles Morales und Ratchet & Clank: Rift Apart. Alle weiteren Infos hierzu finden Sie in diesem Beitrag.

Noch nicht verraten hat Sony: Wann die Playstation 5 genau erscheint (es ist weiterhin von Ende 2020 die Rede) und wie viel die beiden Modelle dann kosten werden.