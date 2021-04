Greenfield: Riesige Minecraft-Stadt mit zehn Jahren Bauzeit

Denise Bergert

In zehn Jahren Bauzeit haben Minecraft Spieler mit Greenfield eine riesige Stadt im Klötzchen-Spiel erschaffen.

Vergrößern Greenfield ist die größte Stadt, die jemals in Minecraft gebaut wurde. © greenfieldmc.net

Von 2011 bis heute haben fleißige Minecraft-Fans an der Stadt Greenfield gebaut. Beim Bau der Karte haben sich die Macher von Los Angeles inspirieren lassen. Obwohl die Karte in den mittlerweile zehn Jahren Bauzeit bereits riesige Ausmaße angenommen hat, ist sie laut ihren Schöpfern erst zu 20 Prozent fertiggestellt. Das Projekt wurde 2011 von THEJESTR gestartet und in den vergangenen Jahren um immer neue Areale und Bauwerke erweitert. Die virtuelle Stadt wurde im Maßstab 1:1 gebaut - ein Block entspricht also einem Meter. Laut den Schöpfern kommt auf diese Weise ein realistisches Großstadt-Erlebnis auf, wenn die Spieler durch die Straßenzüge gehen.

Die Gebäude in Greenfield gleichen den Bauwerken, die Spieler auch in einer echten Großstadt an der Westküste der USA finden würden. Es gibt ein Downtown-Gebiet mit zahlreichen Wolkenkratzern - komplett begehbar mit Innenausstattung, reiche Vororte, Armenviertel, ein Industriegebiet und ein dichtes Netzwerk aus Straßen und Highways. Wer keinen Leistungsstarken Rechner besitzt, um sich Greenfield ruckelfrei direkt in Minecraft anzuschauen, der kann die die Stadt auch per Dynmap direkt auf der Website des Fanprojekts erkunden.