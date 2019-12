Graz: Verbot für E-Scooter-Verleiher in der Stadt

Denise Bergert

Der Bürgermeister von Graz weigert sich, E-Scooter-Verleiher in der zweitgrößten Stadt Österreichs zu erlauben.

Vergrößern Graz will kein E-Scooter-Verleihsystem in der Stadt. © Xiaomi

In deutschen Städten oder auch in Österreichs Hauptstadt Wien stehen E-Scooter längst an jeder Ecke. Nur in Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs haben es E-Scooter-Verleiher schwer. Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und sein Stellvertreter Mario Eustacchio (FPÖ) lehnen die Einführung eines Verleihsystems für die elektrisch betriebenen Tretroller in der Stadt mit mehr als 288.000 Einwohnern strikt ab .

Nagl und Eustacchio zufolge, seien E-Scooter laut der aktuellen Faktenlage nicht dazu geeignet, die Stadt hinsichtlich Verkehrsaufkommen und Abgasemissionen zu entlasten. Wenn das Umweltamt schon an der Nachhaltigkeit von E-Scootern zweifle, solle sich Graz nicht aktiv an der Einführung eines Verleihsystems beteiligen. Als negatives Beispiel für den Einsatz von E-Scootern im Stadtbild führen Nagl und Eustacchio die österreichische Metropole Wien an. Hier ließen Verleihfirmen ihre Tretroller einfach auf Straßen, Plätzen und Gehwegen herumliegen. Dadurch würden die Fahrzeuge eine unvertretbare Hürde für ältere Menschen und Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen darstellen. Aufgrund des rauen Umgangs mit den E-Scootern müssten die Tretroller häufig gegen neue Modelle ausgetauscht werden, was zu einem hohen Ressourcenverbrauch führe.

Neben Graz verweigern sich auch Großstädte wie Mailand und New York der Einführung eines Verleihsystems für E-Scooter. Auch deren Studien belegen, dass E-Scooter nicht den Autoverkehr entlasten, sondern eher von Menschen genutzt werden, die sonst die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt hätten oder zu Fuß gegangen werden. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren europäischen Städte diesem Vorbild folgen werden und E-Scooter-Verleiher wieder aus den Innenstädten verbannen oder gar nicht erst erlauben.

Politiker: E-Scooter sind rollender Unsinn mit Batterieantrieb