René Resch

Im Epic Games Store erhalten Sie das knifflige Rätsel-Abenteuer "The Fall" im Wert von 7,99 Euro komplett kostenlos.

Vergrößern Gratis im Epic Games Store: Rätsel-Abenteuer "The Fall" © Over the Moon

Im Epic Games Store gibt es wieder kostenlosen Spiele-Nachschub. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis Donnerstag, den 25. März 2021 um 17 Uhr, das Rätsel-Abenteuer "The Fall" kostenlos für Windows-PCs und MacOS zu erhalten. Sobald Sie das Spiel in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, können Sie es dauerhaft behalten und spielen. Der Titel kostet normalerweise 7,99 Euro.

Direkt zu "The Fall" kostenlos im Epic Game Store



Aktuell kostenlos: The Fall

Im kniffligen Rätsel-Abenteuer "The Fall" schlüpfen Sie in die Rolle einer Kampfanzug-KI dessen menschlicher Pilot bewusstlos ist - es gilt diesen zu retten. "The Fall" wurde im Jahre 2014 zum Spiel des Jahres mit der besten Handlung gekrönt und kommt vom Indie-Entwickler "Over the Moon".



Vergrößern The Fall © Over the Moon

"Du aktivierst dich nach einer Bruchlandung auf einem unbekannten Planeten. Als KI eines Kampfanzugs vom Typ 7 ist es deine Pflicht, den menschlichen Piloten darin zu beschützen. [...] Kannst du The Fall überleben? - Du musst möglicherweise gegen das Protokoll verstoßen."

Vorschau auf kommende Gratis-Games

Weiter geht es ab Donnerstag, den 25. März 2021. Dann gibt es neuen Nachschub in Form des Indie-Dungeon-Crawler: "Creature in the Well" . Interessierte können sich diesen Termin also schon vormerken.