Gratis im Epic Games Store: Kingdom New Lands

Denise Bergert

Noch bis zum 13. Juni steht der Nachfolger zum Strategiespiel Kingdom im Epic Games Store zum kostenlosen Download bereit.

Vergrößern Kingdom: New Lands bietet charmante Retro-Grafik. © Noio

Auch in dieser Woche steht im Epic Games Store wieder ein neues Gratis-Spiel zum Download bereit. Noch bis zum 13. Juni können PC-Besitzer das Micro-Strategiespiel Kingdom: New Lands kostenlos herunterladen . Retro-Fans sparen dabei 14,99 Euro.

Kingdom: New Lands ist der Nachfolger des Aufbau-Strategiespiels Kingdom von Entwickler Noio aus dem Jahr 2016. Am Spielprinzip hat sich auch im neuen Kingdom-Titel nicht viel geändert. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Monarchen, der auf einer Insel strandet. Inmitten der Ruinen seiner Vorgänger muss er versuchen, sich ein neues Königreich aufzubauen und sich gegen angreifende Horden zu verteidigen. Bevor er von den Feinden überrannt wird, muss es ihm jedoch gelingen, die Insel zu verlassen und zu einem neuen Eiland zu segeln.

Kingdom: New Lands beinhaltet insgesamt sechs Inseln, deren Schwierigkeitsgrade ansteigen. Im Vergleich zum Vorgänger bietet der Kingdoms-Nachfolger unterschiedliche Jahreszeiten, mehrere Reittiere, Helfer-Charaktere und Stein-Statuen, mit denen sich Boosts freischalten lassen.

