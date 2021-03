René Resch

Im Epic Games Store erhalten Sie den Science-Fiction-Builder "Surviving Mars" im Wert von 29,99 Euro komplett kostenlos.

Vergrößern Gratis im Epic Games Store: Aufbau-Spiel "Surviving Mars" © Paradox Interactive

Im Epic Games Store gibt es wieder kostenlosen Spiele-Nachschub. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis Donnerstag, den 18. März 2021 um 17 Uhr, das Spiel "Surviving Mars" kostenlos zu erhalten. Sobald Sie das Spiel in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, können Sie es dauerhaft behalten und spielen. Das Spiel kostet normalerweise 29,99 Euro.

Direkt zu "Surviving Mars" kostenlos im Epic Game Store



Aktuell kostenlos: Surviving Mars

Diese Woche gibt es den Science-Fiction-Builder "Surviving Mars" von den Entwicklern von Tropico kostenlos. Im Spiel dreht sich alles darum, den Mars zu besiedeln – und dabei zu überleben. Es gilt also, auf dem roten Planeten eine Heimat für die Menschheit zu errichten, dabei stößt man auf allerlei Herausforderungen



Vergrößern Surviving Mars © Paradox Interactive

" Es ist an der Zeit, den roten Planeten für dich zu beanspruchen und erste funktionierende und von Menschen besiedelte Kolonien auf dem Mars zu errichten! Alles, was du brauchst, sind Vorräte, Sauerstoff, jahrzehntelanges Training, Erfahrung mit Sandstürmen und den Willen, den Zweck dieser seltsamen schwarzen Würfel zu entdecken, die aus dem Nichts aufgetaucht sind. Nur ein bisschen Aufräumen und der Ort hier ist perfekt!"

Direkt zu "Surviving Mars" kostenlos im Epic Game Store

Vorschau auf kommende Gratis-Games

Weiter geht es ab Donnerstag, den 18. März 2021. Dann gibt es neuen Nachschub in Form des Rätsel-Abenteuers: "The Fall" . Interessierte können sich diesen Termin also schon vormerken.