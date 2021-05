René Resch

Im Epic Games Store erhalten Sie aktuell das Abenteuer-Spiel "The Lion's Song" im Wert von 7,99 Euro komplett kostenlos.

Vergrößern Gratis im Epic Games Store: Abenteuer-Game "The Lion's Song" © Mi'pu'mi Games

Im Epic Games Store gibt es wieder kostenlosen Spiele-Nachschub. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis Donnerstag, den 20. Mai 2021 um 17 Uhr, das Adventurer-Game "The Lion's Song" kostenlos für Windows-PCs zu erhalten. Sobald Sie das Spiel in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, können Sie es dauerhaft behalten und spielen. Der Titel kostet normalerweise 7,99 Euro.

Direkt zu "The Lion's Song" kostenlos im Epic Game Store



Aktuell kostenlos: The Fall

Im kniffligen Rätsel-Abenteuer "The Fall" schlüpfen Sie in die Rolle einer Kampfanzug-KI dessen menschlicher Pilot bewusstlos ist - es gilt diesen zu retten. "The Fall" wurde im Jahre 2014 zum Spiel des Jahres mit der besten Handlung gekrönt und kommt vom Indie-Entwickler "Over the Moon".



Vergrößern The Lion's Song © Mi'pu'mi Games

„The Lion's Song“ ist ein erzählerisches Abenteuerspiel. Es ist von der Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts durchdrungen und erzählt die Erfahrungen einer Gruppe österreichischer Künstler und Wissenschaftler. Jede einzelne Episode wirft einen genaueren Blick auf ihr persönliches Ringen mit Kreativität und Inspiration.

Direkt zu "The Lion's Song" kostenlos im Epic Game Store

Demnächst gibt es "Ein geheimnisvolles Spiel"

Weiter geht es ab Donnerstag, den 20. Mai 2021. Dann gibt es neuen Nachschub in Form eines "geheimnisvolles Spiels" . Im letzten Jahr war das "geheimnisvolle Spiel" Rockstars AAA-Titel "Grand Theft Auto 5". Interessierte sollten sich diesen Termin also vormerken. Vielleicht erwartet uns wieder ein absoluter Kracher.