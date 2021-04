Hans-Christian Dirscherl

In Whatsapp stehen ab sofort neue Sticker und neue Wallpaper bereit. Deren Motto: Stand up for Earth!

Vergrößern Gratis für Whatsapp: Neues Stickerpack und neue Wallpaper. Hier die neuen Wallpaper. © Whatsapp

Im Messenger Whatsapp steht ab sofort weltweit ein neues Stickerpack bereit. Passend zum „World Earth Day“ am morgigen Donnerstag, den 22. April 2021.

Das “Stand up for Earth”-Stickerpack beinhaltet also Whatsapp-Sticker, die in irgendeinerweise mehr Bewusstsein für den Schutz unseres Planeten schaffen sollen und die Benutzer dazu motivieren sollen, sich mit Themen wie Recycling, Strom- und Wassersparen auseinanderzusetzen.

Viele der 20 Stickermotive zeigen den Erdball in Verbindung mit grafischen Elementen, die zum Beispiel in Verbindung mit der Klimaerwärmung stehen. So zeigt einer dieser Sticker den Erdball als Gesicht, dem Schweißtropfen herunterlaufen, und der seine glühende Stirn mit einem Eisbeutel zu kühlen versucht und ein Fieberthermometer im Mund hält. Wieder andere Sticker stellen Blumenmotive dar oder symbolisieren den internationalen Zusammenhalt im Kampf gegen den Treibhauseffekt und die Klimaerwärmung. Ein Sticker weist auf das Jahr 2030 als entscheidenden Meilenstein für das Erreichen wichtiger Klimaziele hin.

Die Motive für das neue Stickerpack hat laut Whatsapp der in Deutschland ansässige Illustrator Juan Molinet geschaffen.

Tipp: Sie können jederzeit eigene Sticker für Whatsapp erstellen. Wie das geht, erklären wir in dem Ratgeber Whatsapp-Sticker erstellen: So geht's für iPhone und Android-Smartphone .

Darüber hinaus führt Whatsapp zum morgigen „World Earth Day“ zusätzliche “Stand up for Earth”-Wallpaper ein. Sie finden diese in Whatsapp unter „Einstellungen > Chats > Chat-Hintergrundbilder“.

