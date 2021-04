Gratis für PC: Alien Isolation und Hand of Fate 2

René Resch

Im Epic Games Store erhalten Sie aktuell die Games "Alien: Isolation" & "Hand of Fate 2" im Wert von über 60 Euro gratis.

Vergrößern Games im Wert von über 60 Euro kostenlos im Epic Games Store © Epic Games

Im Epic Games Store gibt es wieder kostenlosen Spiele-Nachschub. Dieses Mal haben Sie die Möglichkeit, noch bis Donnerstag, den 29. April 2021 um 17 Uhr, das Survival-Horror-Game "Alien Isolation" für Windows-PCs sowie den Dungeon-Crawler "Hand of Fate 2" kostenlos für Windows-PCs und MacOS zu erhalten. Sobald Sie die Spiele in Ihre Bibliothek aufgenommen haben, können Sie diese dauerhaft behalten und spielen. "Alien Isolation" kostet normalerweise 36,99 Euro, "Hand of Fate 2" kostet ansonsten 23,99 Euro.



Direkt zu "Alien Isolation" kostenlos im Epic Game Store



Aktuell kostenlos: Alien Isolation

Im Survival-Game "Alien Isolation" versuchen Sie als Ellen Ripleys Tochter Amanda auf der Raumstation Sevastopol, das Verschwinden der eigenen Mutter zu untersuchen. Die Suche wird schnell zum Überlebenskampf, denn auf der Raumstation ist euch ein Alien auf den Fersen. Dabei ist euch das Monster zudem haushoch überlegen. Nicht zur Alien-Beute zu werden, gestaltet sich recht schwierig - die Angst haben Sie dabei ständig im Rücken.

Vergrößern Alien: Isolation © SEGA

" Entdecke die wahre Bedeutung von Furcht mit Alien: Isolation, einem Survival Horror mit einer Atmosphäre aus ständigem Grauen und allgegenwärtiger Lebensgefahr."

Aktuell kostenlos: Hand of Fate 2

Im Dungeon-Crawler "Hand of Fate 2" verstärken Sie in der Brettspielphase Ihren Helden, indem Sie verschiedene Karten nutzen die Stärke sowie Spezialmanöver beeinflussen. Gegner stehen Sie allerdings in Echtzeit-Action-Kämpfen gegenüber. Ein hoher Wiederspielwert ist dabei durch viele Zufallselemente gegeben.

Vergrößern Hand of Fate 2 © Defiant Development

"Ein neuer Held wagt es, den Kartengeber in Hand of Fate 2 herauszufordern! Meistere ein lebendiges Brettspiel mit unendlich oft wiederspielbaren Quests – schalte neue Karten frei, gestalte dein Abenteuer, und besiege deine Feinde in gnadenlosen Echtzeitkämpfen!"

Direkt zu "Hand of Fate 2" kostenlos im Epic Game Store

Vorschau auf kommende Gratis-Games

Weiter geht es ab Donnerstag, den 29. April 2021. Dann gibt es neuen Nachschub in Form des Helden-Packs für das D&D-RPG: "Idle Champions of the Forgotten Realms" . Interessierte können sich diesen Termin also schon vormerken.