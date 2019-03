Hans-Christian Dirscherl

Die Deutsche Bahn AG will bis Ende 2021 dafür sorgen, dass in allen Intercity-Zügen kostenloses WLAN empfangbar ist.

Vergrößern Gratis-WLAN in allen IC-Zügen bis Ende 2021

Die Bahn kommt. Künftig sogar mit WLAN. Zumindest in den IC-Zügen. Denn die Deutsche Bahn AG will bis Ende 2021 dafür sorgen, dass in allen Intercity-Zügen WLAN empfangbar ist. Das berichtet die WAZ.

Nach und nach will die Bahn ihre IC-Züge mit WLAN ausstatten. Die ersten ICs mit WLAN sollen seit Mitte März 2019 testweise bereits im Einsatz sein. Zunächst rüstet die Bahn die Züge des Intercity 1 mit WLAN aus, danach folgen die neueren Intercity-2-Züge. Bis Ende 2021 werde die Bahn AG rund 1000 Intercity-Wagen umrüsten. Sobald die Umrüstung abgeschlossen ist, soll WLAN ohne Ausnahme in allen DB-Fernverkehrszügen zur Verfügung stehen. 30 Millionen Euro soll die WLAN-Ausstattung kosten.

Wichtig: Die WLAN-Nutzung in den Intercity-Zügen steht den Passagieren kostenlos zur Verfügung. Genauso wie im ICE will die Bahn auch im IC den Zugang zu einem Unterhaltungsportal mit Nachrichten, Hörbüchern, Spielen und Filmen anbieten. Diese kostenlosen Inhalte reduzieren das mit 200 MB knappe Datenvolumen (siehe unten) nicht.



Bereits seit 2017 bietet die Bahn AG kostenloses WLAN in ihren ICE-Zügen auch in der zweiten Klasse an. Die WLAN-Technik der ICEs komme nun auch in den IC-Zügen zum Einsatz. Um eine möglichst ununterbrochene Netzabdeckung zu erreichen, bündelt die Bahn in den ICEs die Funkkapazitäten von Deutscher Telekom, Vodafone und O2/Telefónica (Multiprovider-Technik). Das soll so auch bei den ICs gehandhabt werden.



Im ICE gibt es allerdings eine Begrenzung des Datenvolumens: Jeder Fahrgast darf pro Tag 200 Megabyte pro Gerät verbrauchen. Danach wird das Surftempo massiv gedrosselt, wie man es auch von Mobilfunkverträgen kennt, wenn deren monatliches Datenvolumen aufgebraucht ist. In der ersten Klasse gibt es keine derartige Obergrenze.

