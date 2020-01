Gratis: The Bridge und Farming Simulator 2019

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Store gibt es wieder Gratis-Spiele: Dieses Mal The Bridge und nächste Woche folgt Farming Simulator 19.

Neue Gratis-Spiele im Epic Games Store

Alle Mitglieder des Epic Games Store erhalten Nachschub an Gratis-Spielen. Die Spiele dürfen wie gewohnt innerhalb des Aktionszeitraums der eigenen Spielebibliothek hinzugefügt werden und verbleiben im Besitz des Spielers. In dieser Woche gibt es das Spiel The Bridge umsonst. In der kommenden Woche folgt dann ein Highlight: Der Farming Simulator 19 (hierzulande auch Landwirtschafts-Simulator 19 genannt) wird dann eine Woche lang gratis erhältlich sein.

In The Bridge erwarten den Spiele viele knifflige Rätsel

The Bridge: Denkspiel für Profis



Das Indie-Spiel The Bridge (nur für Windows) ist noch bis zum 30. Januar, 17 Uhr für 0 Euro statt 9,99 Euro verfügbar. Bei The Bridge handelt es sich um ein forderndes Denkspiel von "The Quantum Astrophysicists Guild". In dem Spiel gilt es insgesamt 48 immer kniffliger werdende Rätsel zu lösen, in denen mit den Regeln der Physik und der Perspektive gespielt wird. In der Spielebeschreibung heißt es: "Hier treffen Escher und Isaac Newton aufeinander. Manipuliere die Schwerkraft, um die Decke zum Boden zu machen, während du dich durch unmögliche Konstruktionen wagst."

Neben Schwerkraftmanipulationen muss sich der Spieler auch mit Kopfnüssen in den Bereichen parallele Dimensionen und Gravitationsstrudel auseinandersetzen. Das Hauptspiel besteht zunächst aus 24 Rätseln. Sobald diese gemeistert worden sind, wird eine alternative Version des Spiels freigeschaltet, bei der der Schwierigkeitsgrad bei den 24 Rätseln dann nochmal erhöht wird. Praktisch: Wer im Verlauf des Lösens eines Rätsels einen Fehler macht, kann die Zeit einfach zurückspulen und den Fehler so korrigieren. Für The Bridge empfehlen die Entwickler einen Windows-10-Rechner mit einer 2-Gigahertz-CPU und einem Gigabyte Arbeitsspeicher.

Zum Gratis-Spiel: The Bridge

Szene aus Landwirtschafts-Simulator 19

Landwirtschafts-Simulator 19: Starten Sie eine neue Karriere!



Ab dem 30. Januar, 17:01 Uhr erwartet die Epic-Games-Nutzer dann ein weiteres kostenloses Topspiel, welches eine große Fangemeinde hat: Farming Simulator 19 von Giants Software GmbH, welches im November 2018 für Windows erschien. Die Entwickler bezeichnen das Spiel als die "ultimative Landwirtschaftssimulation". In der 19er-Version wurde die gesamte Grafik überholt und der Funktionsumfang der Simulation nochmals gesteigert. In dem Spiel übernimmt der Spiele die Rolle eines modernen Landwirts, der seinem Hof zum finanziellen Erfolg führen muss. Zur Auswahl stehen dabei Höfe in den beiden großen Spielumgebungen in Amerika und Europa.

Farming Simulator 19 bietet dabei vielfältige Möglichkeiten der Entfaltung: Sie können Geld mit Nutzpflanzen verdienen oder sich um die Zucht von Nutztieren kümmern. Dabei dürfen Sie dann auch über 300 originalgetreue Fahrzeuge steuern, etwa Fahrzeuge der Marken John Deere, Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone und Deutz-Fahr. Hinzu kommt dann auch ein Online-Modus, in dem man sich mit mehreren Spieler austoben kann.

Zum Gratis-Spiel: Farming Simulator 19 (ab 30.1.2020, 17 Uhr verfügbar)