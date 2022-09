Gratis-Spiele zum Wochenende bei Epic und Steam – mit Civilization 6

Michael Söldner

An diesem Wochenende stehen bei Steam und Epic gleich fünf Spiele zum Ausprobieren oder Behalten zur Auswahl.

Vergrößern Der Klassiker “Civilization 6" kann bei Steam derzeit kostenlos ausprobiert werden. © civilization.com

Das verregnete Wochenende dürfte den einen oder anderen wieder vor den PC-Monitor locken. Durch die kostenlosen Spiele im Epic Games Store und bei Steam muss für eine unterhaltsame Spiele-Session nicht einmal Geld ausgegeben werden. Das Highlight an diesem Wochenende ist dabei sicherlich das Rundenstrategiespiel “Civilization 6“ von Firaxis. Der bereits 2016 veröffentlichte Titel lässt sich bei Steam bis zum 19. September kostenlos in vollem Umfang ausprobieren. Wer sich für das Genre interessiert, findet hier einen sehr einsteigerfreundlichen Ableger.

Koreanisches Open-World-MMORPG und Fuchsabenteuer

Ebenfalls auf Steam kostenlos ausprobieren lässt sich das koreanische Open-World-MMORPG “Black Desert“. Da der Titel gerade Feierlichkeiten im Rahmen des koreanischen Erntedankfests abhält, ist das hübsch präsentierte Spiel mit riesigen Endgegnern bis zum 19. September kostenlos spielbar.

Bei Epic Games wartet hingegen bis zum 22. September ein komplett kostenloses Spiel namens “Spirit of the North“. Dabei handelt es sich um ein stimmiges Abenteuer, in dem der Spieler die Rolle eines Fuchses übernimmt und malerische Welten erkundet. Diese sind an die nordische Mythologie angelehnt. Der erst im April 2022 veröffentlichte Titel ist für Genrefans unbedingt einen Blick wert.

Raumschiff-Management und Golf-Party

Ebenfalls bei Epic Games wartet das zweite Geschenk: Der Mix aus Point&Click-Adventure, Rollenspiel und Raumschiff-Management namens “The Captain“ kann bis zum 22. September absolut unverbindlich heruntergeladen und behalten werden. Wer das Spiel rund um eine drohende Alien-Invasion ausprobieren möchte, sollte dies unbedingt tun.

Das Gratis-Spiel Nummer 5 findet sich hingegen bei Steam: “Golf With Your Friends“ ist ein Mix aus Golf-Spiel und Rennspiel. Speziell zusammen mit Freunden macht der abgedrehte Titel viel Spaß. Notfalls kann das abgedrehte Spiel bis zum 19. September aber auch allein ausprobiert werden.

