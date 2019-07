Gratis-Spiel im Epic Games Store - Last Day of June

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store gibt es wieder ein PC-Spiel gratis. Dieses Mal: Last Day of June von Ovosonico.

Vergrößern Gratis erhältlich: Das PC-Spiel "Last Day of June" © Epic Games Store

Im Epic Games Store ist noch bis zum 4. Juli das Spiel Last Day of June im Wert von 19,99 Euro gratis erhältlich. Bei dem Spiel handelt es sich um ein interaktives Adventure-Puzzle, in dem Liebe und Verlust thematisiert werden. Der Spieler begleitet Carl und June auf ihrem Abenteuer, wobei das Ziel ist, das Leben von June zu retten. Das Spiel startet nach einem Verkehrsunfall, der June das Leben kostete und seit dem Carl im Rollstuhl sitzt. Es gilt die Ereignisse in den Erinnerungen von Carl so zu verändern, dass June überlebt. Ist das möglich? Letztendlich stellt sich dann auch die Frage: Wie weit würde man gehen, um den zu retten, den man liebt?

Entwickelt wurde Last Day of June von der italienischen Spieleschmiede Ovosonic und es basiert auf dem Song "Drive Home" von Steven Wilson. Das Spiel erschien im August 2017 für PC und Playstation 4.



Es unterstützt die deutsche Sprache. Zu den empfohlenen Systemvoraussetzungen zählen Windows 8 oder Windows 10, ein Intel Core i7 920 (2,7 GHz) oder AMD Phenom II 945 (3 GHz), eine Nvidia GTX 660 oder Radeon R9-270 und 3 Gigabyte freier Festplattenspeicherplatz.

Last Day of June ist hier im Epic Games Store bis zum 4. Juli gratis erhältlich.

Overcooked vom 4. bis 11. Juli gratis

Das nächste Gratis-Spiel im Epic Games Store steht auch bereits fest: Vom 4. Juli bis zum 11. Juli wird das Koop-Koch-Action-Spiel Overcooked kostenlos erhältlich sein. In dem Spiel treten bis zu vier Spieler an und müssen die vorgegebenen Kochaufgaben lösen. Aus der Spielebeschreibung:

Overcooked ist so einfach zu verstehen, dass jeder mitmachen kann. Schwieriger ist es, ein Team zu finden, das kommunizieren kann und koordiniert ist, wenn es um die Wurst geht. Denn nur ein eingespieltes Team von Superköchen wird am Ende siegreich sein! Ob ihr euch an den appetitlichen lokalen Koop-Modus herantraut oder als Einzelspieler euer eigenes Süppchen kochen wollt, ihr werdet neue Level, neue Kochcharaktere und sogar kompetitive Herausforderungslevel freischalten. Dort können sich Zweierteams gegenseitig in die Pfanne hauen.