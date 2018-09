Gratis-Spiel bei Steam: The Tiny Bang Story

Das Indie-Game The Tiny Bang Story steht noch bis heute Abend kostenlos bei Steam zum Download bereit.

Vergrößern The Tiny Bang Story bietet handgezeichnete Hintergründe und ist auch für Kinder geeignet. © colibrigames.com

Auf Steam steht aktuell das sonst kostenpflichtige Spiel The Tiny Bang Story zum kostenlosen Download bereit. Das Angebot gilt noch bis heute Abend 19:00 Uhr, interessierte Gamer sollten also schnell zugreifen. Konkret handelt es sich bei The Tiny Bang Story um ein kleines Indie-Game, welches Puzzles und Point&Click-Elemente miteinander vermischt. Das Spiel bietet 30 Mini-Spiele mit unterschiedlichen Rätseltypen. Darin muss der von einem Meteor getroffene Winz-Planet repariert werden. Das durchaus auch für Kinder geeignete Spiel verfügt über handgezeichnete Hintergründe und stellt immer wieder kauzige Bewohner in den Mittelpunkt, denen der Spieler durch das Lösen von Aufgaben bei der Reparatur helfen muss.

Durch die recht einfache Optik fallen auch die Systemanforderungen sehr niedrig aus: Mit einem 1,5-GHz-Prozessor und 512 MB RAM sollte The Tiny Bang Story auch auf einem alten Notebook noch gut laufen. Auf der Festplatte beansprucht das Spiel ebenfalls nur 180 MB. Wer sich grundsätzlich für den Titel interessiert, wird auch in den App-Stores von Android und iOS fündig. Für Apple-Geräte kostet das Indie-Spiel 49 Cent, unter Android lässt sich The Tiny Bang Story sogar kostenlos herunterladen .

Früher teuer, heute gratis – die besten Free-to-Play-Spiele