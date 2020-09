Gratis: RollerCoaster Tycoon 3 CE im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

Epic Games Store verschenkt die Simulation Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition im Wert von 20 Euro.

Vergrößern Gratis im Epic Games Store: Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition © Epic Games Store / Frontier Developments

Im Epic Games Store gibt es wieder Mal ein attraktives PC-Spiel absolut gratis eine Woche lang zum Download. Dieses Mal: Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition. Wie gewohnt verbleibt das Spiel auch anschließend dauerhaft im Besitz des Spielers. Dazu muss man lediglich ein kostenloses Epic-Games-Store-Konto anlegen und für seinen Account dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Die Spiele landen dann jeweils mit einem Klick auf den "Holen"-Button in der Epic-Games-Bibliothek.

In der Achterbahnsimulation Rollercoaster Tycoon 3 darf der Spieler einen eigenen Vergnügungspark aufbauen und ihm zum wirtschaftlichen Erfolg verhelfen. Besonders spaßig ist dabei der Bau von Achterbahnen, für den der Spieler umfangreiche Werkzeuge erhält, um spektakuläre Strecken zu bauen, für die die virtuellen Parkbesucher dann möglichst viel Geld ausgeben. Außerdem darf man sich natürlich auch wieder selbst in die Fahrgeschäfte setzen und sie dann in der Achterbahnkamera-Ansicht ausprobieren.

Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition für PC bietet über 300 Achterbahnen und Fahrgeschäfte, 500 Landschaftsobjekte, 60 Geschäfte und Dienstleistungen und 20 Tierattraktionen. Die Complete Edition enthält alle Inhalte der Erweiterungen „Klatschnass!“ und „Wild!“. Hinzu kommen zusätzliche Herausforderungen, Wasserparks und neue Tiergehege dürfen gebaut und gepfegt werden.



Zum Gratis-Spiel: Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition im Epic Games Store