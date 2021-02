Gratis: "Metro Last Light Redux" und "For the King"

Panagiotis Kolokythas

Epic Games Store verschenkt in dieser Woche gleich zwei neue Spiele. Diese Titel gibt es dieses Mal.

Vergrößern Szene aus Metro Last Light Redux © Epic Games Store / 4A Games / Deep Silver

Überraschung im Epic Games Store: Statt wie angekündigt ein kostenloses Spiel gibt es in dieser Woche gleich zwei neue PC-Spiele gratis. Neben dem Roguelike-Spiel "For The King " hat sich Epic Games offenbar kurzfristig dazu entschieden, auch den 3D-Shooter "Metro: Last Light Redux" zu verschenken. Beide Titel können bis zum 11. Februar 2021, 17 Uhr kostenlos der eigenen Epic-Games-Spielebibliothek hinzugefügt werden und verbleiben auch im Besitz des Spielers.

Vergrößern For the King ist aktuell kostenlos im Epic Games Store erhältlich © Epic Games Store / IronOak Games

"For the King" hat einen Wert von 19,99 Euro und stammt von Iron Oak Games. Es stellt auch nicht allzu hohe Ansprüche an die Hardware. Aus der Spielbeschreibung:

For The King ist eine fordernde Mischung aus Strategie, rundenbasiertem Kampf und Roguelike-Elementen. Jeder Spieldurchlauf ist dank prozeduraler Karten, Quests und Ereignisse einzigartig. Erkunde Fahrul im Einzelspieler-, Lokal- oder Online-Koop-Modus.

Vergrößern Metro Last Light Redux ist bis zum 11.2.2021 im Epic Games Store gratis erhältlich © 4A Games

"Metro: Last Light Redux" (Wert: 19,99 Euro) ist deutlich hardwarehungriger als "For the King". Es handelt sich um den zweiten Teil der Metro-Reihe des ukrainischen Entwicklerstudios 4A Games, die auf den Büchern der Reihe "Metro 2033" des russischen Autoren Dmitri Gluchowski basieren. Aus der Spielbeschreibung des ab 18 Jahre freigegebenen Spiels:

Wir schreiben das Jahr 2034. Unter den Trümmern des postapokalyptischen Moskaus steht der Rest der Menschheit tödlichen Bedrohungen von innen und von außen gegenüber. Mutanten suchen die Katakomben unter den trostlosen Trümmern heim und jagen durch die vergifteten Lüfte des Himmels. Doch anstatt sich vereint zu wehren, kämpfen die Stationenstädte der Metro um ein Objekt der Macht: ein Apokalypsengerät aus dem Militärbunker D6. Der anschwellende Bürgerkrieg könnte die Menschheit für immer von der Erde fegen. Als Artjom, von Hoffnung getrieben, aber durch eine große Schuld belastet, hältst du den Schlüssel zum Überleben in der Hand – das letzte Licht in unserer finstersten Stunde …